Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών Ιατρικής στη Λάρισα – «Εδώ, μόνο ΑΕΛ…» (βίντεο)

Στο αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» στη Βιόπολη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης η εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026.
Το καλωσόρισμα που επιφύλαξε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος ήταν ξεχωριστό και ιδιαιτέρως χιουμοριστικό:
Τους νέους φοιτητές και φοιτήτριες καλωσόρισε από την πλευρά του και ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος:
Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση:
Πηγή: Larissanet.gr
