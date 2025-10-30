Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών Ιατρικής στη Λάρισα – «Εδώ, μόνο ΑΕΛ…» (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» στη Βιόπολη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης η εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026.

Το καλωσόρισμα που επιφύλαξε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος ήταν ξεχωριστό και ιδιαιτέρως χιουμοριστικό:

Τους νέους φοιτητές και φοιτήτριες καλωσόρισε από την πλευρά του και ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος:

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την εκδήλωση:

Πηγή: Larissanet.gr