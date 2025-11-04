ZEBRA: Ο νέοςπρωταγωνιστής της ΕΤΕΜ στον κόσμο της φιλοξενίας και του αρχιτεκτονικού design

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στις 18 και 19 Οκωβρίου,ηΤεχνόπολη γέμισε φως, ιδέες και δημιουργικότητα στο πλαίσιο του Hotel Experience, της πιο ατμοσφαιρικής διοργάνωσης για τον κόσμο της φιλοξενίας και του design.

Αρχιτέκτονες, ξενοδόχοι και επαγγελματίες του hospitality περιηγήθηκαν στο χώρο τηςΤεχνόπολης, αναζητώντας τις επόμενες εμπειρίες που θα δώσουν νέα ταυτότητα στους χώρους φιλοξενίας.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η ETEM ξεχώρισε με μια εντυπωσιακή παρουσία, παρουσιάζοντας το νέο της σύστημα — το Premium CladdingSystem ZEBRA, που έκλεψε τις εντυπώσεις και προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να το δουν σε πλήρη εφαρμογή, να αγγίξουνκαι να εμπνευστούν από την ποιότητα, την ευελιξία και τη λεπτομέρεια του νέου συστήματος, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για καινοτόμα υλικά που συνδυάζουν λειτουργικότητα και αισθητική.

Το Premium CladdingSystem ZEBRA αποτελεί μια προηγμένη λύση επένδυσης όψεων για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, που συνδυάζει κορυφαία αισθητική, ενεργειακή απόδοση και δυνατότητα κάλυψης μεγάλων επιφανειών.



Χαρακτηρίζεται από καθαρές γραμμές και μοντέρνο design, ενώ η υψηλή αντοχή στη διάβρωση και στον χρόνο διασφαλίζει μακροχρόνια αξιοπιστία.

Διατίθεται σε ποικιλία προφίλ, χρωμάτων και συνδέσεων, προσφέροντας ευελιξία σχεδιασμού και απόλυτη προσαρμογή στις απαιτήσεις κάθε έργου.

Σε μια εποχή όπου η βιωσιμότητα, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εμπειρία καθορίζουν το μέλλον της φιλοξενίας, η ETEM δίνει το στίγμα της με λύσεις που ενώνουν την τεχνολογία με τοαρχιτεκτονικό όραμα. Το ZEBRA έρχεται να υπηρετήσει αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία: να προσφέρει στους επαγγελματίες της φιλοξενίας υλικά που αποδίδουν, εμπνέουν και αντέχουν στον χρόνο.