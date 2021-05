Καμπάνια συνδιαφήμισης του Δήμου Σκιάθου με τη μεγαλύτερη εταιρεία τουρισμού του Ισραήλ

0 Shares Share Tweet

Από τις αρχές Μαΐου και μέχρι τον Σεπτέμβριο η Σκιάθος θα πρωταγωνιστεί μέσα από μια καμπάνια προβολής με δεκάδες χιλιάδες αποδέκτες μέσα από τα δίκτυα της εταιρείας ISSTA Israel. Στην καμπάνια της ISSTA για την προώθηση της Σκιάθου, ύψους 50.000 ευρώ, ο Δήμος Σκιάθου συμμετέχει με το ποσό των 9.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Βόλου, «η ISSTA Israel είναι η μεγαλύτερη ταξιδιωτική εταιρεία στο Ισραήλ, θυγατρική εταιρεία της ISSTA. Η ISSTA εκτελεί πτήσεις για τη Σκιάθο από το 2017 και ήταν η πρώτη εταιρεία που οργάνωσε απευθείας πτήσεις για τη Σκιάθο. Για φέτος η πρώτη πτήση έχει προγραμματιστεί στις 24 Ιουνίου και η τελευταία στις 10 Οκτωβρίου, με συχνότητα δύο πτήσεις την εβδομάδα, με αεροσκάφη embraer-195 χωρητικότητας 120 θέσεων.

Για τη συνεργασία με τον Δήμο Σκιάθου ο Γενικός Διευθυντής της ISSTA Travel Emiliano Oszlak, δήλωσε, “Our estimations for summer 2021 are based on a simple but important fact- covid-19 has influenced and damaged our lives on health and economic aspects, but it had failed on stopping people to keep dreaming. After more than a year at home, the Israeli clients are anxious to return to normal life, and there is nothing like a good holiday to celebrate that. As the current covid situation here is Israel is luckily under control, with almost 60% of the population full vaccinated, lots of airlines and travel companies are targeting Israel as a strategic hub of operation for summer 2021, The Israeli client will have plenty of options and destinations to choose, for that reason, we find very important the fact that we should make big efforts in order to promote end expose the beautiful island of Skiathos , and our cooperation with Skiathos municipality will be definitely very helpful. I would like to thank Skiathos mayor- Mr Thodoris Tzoumas, and his great team, for their assistance and support, and I am sure that summer 2021 will be successful and unforgettable for our clients visiting Skiathos”.

«Με στόχο την ενίσχυση της προβολής της Σκιάθου, στη τουριστική αγοράτου Ισραήλ, ο Δήμος Σκιάθου έχει αναπτύξει συνεργασία με τoν ταξιωτικό όμιλο ISSTA Travel. Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Σκιάθου, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ολοκλήρωση του προγράμματος εμβολιασμών, πρωτίστως για την υγειονομική θωράκιση των κατοίκων αλλά και να εγγυηθούμε ένα υγιές και ασφαλές καλοκαίρι στους επισκέπτες μας. Με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Διαμάντη Μαθηνό θα συνεχίσουμε σε αντίστοιχες συνεργασίες στρατηγικής σημασίας.” δήλωσε ο Δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας».