3ο ΓΕΛ Βόλου: Πρωτιά για την Ευαγγελία Μπέτα- Όλοι οι αριστούχοι του σχολείου

|ΟΝΟΜΑΤΑ 3ου ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
|ΘΕΤΙΚΩΝ
|ΥΓΕΙΑΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|ΜΠΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|18,55
|ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|18,3
|ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
|16,8
|ΤΣΙΟΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|16,13
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|17,8
|ΛΙΟΥΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|17,75
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΩΗ
|17,43
|ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΣ
|17,38
|ΒΟΥΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|17,28
|ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|16,65
|ΠΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|16,63
|ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|17,8
|ΣΟΥΛΙΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|17,7
|ΜΑΛΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|16,1
|ΣΤΑΤΗΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|15,9
|ΣΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|15,85
|ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|17,53
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