3ο ΓΕΛ Βόλου: Πρωτιά για την Ευαγγελία Μπέτα- Όλοι οι αριστούχοι του σχολείου

Δημοσιεύθηκε
34
Shares
Share
Tweet
ΟΝΟΜΑΤΑ 3ου ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΠΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ       18,55
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       18,3
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ       16,8
ΤΣΙΟΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ       16,13
         
         
         
         
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   17,8    
ΛΙΟΥΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   17,75    
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΩΗ   17,43    
ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΣ   17,38    
ΒΟΥΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   17,28    
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   16,65    
ΠΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   16,63    
         
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 17,8      
ΣΟΥΛΙΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17,7      
ΜΑΛΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 16,1      
ΣΤΑΤΗΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 15,9      
ΣΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15,85      
         
       
         
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     17,53  

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ