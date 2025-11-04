Αγιασμός και έναρξη των εργασιών του Συλλόγου «Απόστολος Παύλος»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αύριο, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και ώρα 6 μ.μ. θα τελεσθεί ο καθιερωμένος αγιασμός και η έναρξη των εργασιών της Χριστιανικής Στέγης Βόλου «Ο Απόστολος Παύλος»

στην αίθουσά του 28ης Οκτωβρίου 98 με Κ. Καρτάλη.

Αμέσως μετά τον αγιασμό θα κάνει την εναρκτήρια ομιλία ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ιωάννης Πατρίκος, φιλόλογος – πρώην λυκειάρχης και θα αναπτύξει το θέμα του συνθήματος της νέας περιόδου 2025 – 2026. Στην εκδήλωση θα προσέλθουν τα Μέλη, οι φίλοι του Συλλόγου και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι.