Άγνωστοι μπήκαν σε δύο καταστήματα στην Ιάσονος

Άγνωστοι διαρρήκτες, που αναζητά η Αστυνομία, διέρρηξαν τα ξημερώματα δύο καταστήματα στην οδό Ιάσονος. Οι διαρρήξεις έγιναν τις 02.30 τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με καταγγελίες, οι δράστες μπήκαν αρχικά σε φαγάδικο και στη συνέχεια σε φούρνο. Οι ιδιοκτήτες έκαναν καταγγελία στην Αστυνομία αι οι άγνωστοι δράστες αναζητούνται, ενώ δεν έγινε γνωστό τι έκλεψαν από τα δύο καταστήματα.
