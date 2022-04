Δέκα επιχειρήσεις με βάση την αειφορία δημιούργησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του 2ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ - Θα εκτεθούν σε επιχειρηματικό φεστιβάλ στην Ισπανία

Όχι μία, ούτε δύο αλλά δέκα επιχειρήσεις με βάση την αειφορία και την περιβαλλοντική συνείδηση δημιούργησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του 2ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Undertaking, Recycling, Creating.

Σε ανάρτησή σας η καθηγήτρια κ. Σοφία Μεντσιβίρη παρουσιάζει τα πρόμο ποστερ των επιχειρήσεων όπως θα εκτεθούν στο επιχειρηματικό φεστιβάλ στην πόλη Cerceda στην Ισπανία, καθώς και στον φορέα AEPI SABON.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί εργάστηκαν πολύ, είχαν πολύ ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες ιδέες και παρά τις αντιξοότητες λόγω της πανδημίας, κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την αποστολή τους. Η ομάδα των εκπαιδευτικών που εκπόνησαν το έργο είναι οι: Ευτυχία Δαμάσκου, Δώρα Ευσταθίου, Γιούλη Λουκίδου, Σοφία Μεντσιβίρη, Αριστέα Τζιώρτζιου, Μαρία Τρουμπουτζά, Δέσποινα Τσιαχρή, Φωτεινή Τσιροπούλου .

Ποιες είναι οι επιχειρήσεις

Bag up – art from the bag: Τέχνη με ψηφίδες από πλαστικές σακούλες. Επιβλέπουσες καθηγήτριες: Ευτυχία Δαμάσκου ΠΕ05, Σοφία Μεντσιβίρη ΠΕ06

Dreamakers: Επιχείρηση διοργάνωσης εκδηλώσεων μικρής κλίμακας. Επιβλέπουσες καθηγήτριες: Ευτυχία Δαμάσκου ΠΕ05, Σοφία Μεντσιβίρη ΠΕ06

Eco-colours: Παραγωγή χρώματος ζωγραφικής από ξεραμένους, αχρηστευμένους μαρκαδόρους. Επιβλέπουσες καθηγήτριες: Μαρία Τρουμπουτζά ΠΕ04, Δέσποινα Τσιαχρή ΠΕ04

Happy Children: Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από 0 έως 12 χρονών. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σοφία Μεντσιβίρη ΠΕ06

Hollywood Jewellery: Παραγωγή κοσμήματα από παλιά, χαλασμένα κοσμήματα και υλικά όπως γυαλί, πλαστικό, ξύλο, σύρμα, σπάγκο, φελλό κλπ…Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Γιούλη Λουκίδου ΠΕ02

Little Flower Soap Co.: Παραγωγή σαπουνιού από χρησιμοποιημένο ελαιόλαδο και φυσικές αρωματικές ύλες και χρώματα. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δέσποινα Τσιαχρή ΠΕ04

Lyrical Vinyl Recording Studio: Παροχή υπηρεσίες sound mixing and mastering. Παροχή χώρου για πρόβες μουσικών & συγκροτημάτων, ηχογράφηση podcasts, παράδοση μαθήματα μουσικών οργάνων. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σοφία Μεντσιβίρη ΠΕ06

Second Garden: Παραγωγή κομποστ για τα φυτά με απόλυτα φυσικό τρόπο. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Θεοδώρα Ευσταθίου ΠΕ02

Sweet Charms: Παραγωγή οργανικής μαρμελάδας σε διάφορες γεύσεις, γλυκά του κουταλιού, αρωματικό ελαιόλαδο χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες από το περιβόλι του γειτονικού σχολείου ΕΝΕΕΓΥΛ Βόλου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Φωτεινή Τσιροπούλου ΠΕ02

Upcycled Fashion: Κατασκευή ειδών ρουχισμού και ειδών σπιτιού από αχρηστευμένα νήματα, κατεστραμμένα ρούχα, νάιλον κάλτσες, και κλωστές. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Αριστέα Τζιώρτζιου ΠΕ03