Δωρεάν μαθήματα πρώτων βοηθειών από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας

Δωρεάν μαθήματα Πρώτων Βοηθειών παραδίδουν οι εθελοντές της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα, το απόγευμα 18.00-20.00 στις εγκαταστάσεις της, μετά τον κόμβο στη Γορίτσα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βασική υποστήριξη της ζωής, ΚΑΡΠΑ, χρήση εξωτερικού απινιδωτή, αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα, θέση ασφαλείας και γενικές πρώτες βοήθειες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944226627.