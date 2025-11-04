Δράση ενημέρωσης για τον μητρικό θηλασμό από τις μαίες του Κέντρου Υγείας Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού στη χώρα μας ( 1-7 Νοεμβρίου ) θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης για την διατροφική αξία του μητρικού γάλακτος και τα ευεργετικά οφέλη του για κάθε μητέρα και το παιδί της από τις μαίες του Κέντρου Υγείας Βόλου την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και ώρα 11.30π.μ. στα Ιατρεία Ν. Ιωνίας ( Λ.Ειρήνης 129-133).

Η επίτευξη του μητρικού θηλασμού σε κάθε νέα μαμά είναι πρωταρχικής σημασίας στόχος για τις επαγγελματίες μαίες του Κέντρου Υγείας Βόλου στο πλαίσιο των μαθημάτων ψυχοσωματικής προετοιμασίας για τον τοκετό, τον μητρικό θηλασμό και τη γονεΪκότητα. Πληροφορίες στο τηλ: 24210-81553.