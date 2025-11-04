Εκδήλωση του δικηγορικού συλλόγου Βόλου για τον ευεργετισμό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου διοργανώνει κύκλο ομιλιών, με αντικείμενο ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, υπό το γενικό τίτλο «ΙΔΕΟΔΕΙΚΤΕΣ», επιχειρώντας να φέρει σε επαφή το κοινό με πρόσωπα που ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη οπτική γωνία ενασχόλησης τους με τα αντικείμενα αυτά.

Στο πλαίσιο αυτό, η τέταρτη από τις συνολικά έξι ομιλίες, έχει ως τίτλο «Ο Ευεργετισμός ως ιδεολογία και πρακτική» με ομιλήτρια την κ. Ματούλα Τομαρά Σιδέρη, Ομότιμη Καθηγήτρια τού Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7η Νοεμβρίου 2025 και ώρα 20:00μ.μ. στο Πορφυρογένειο Πολιτιστικό Κέντρο Αγριάς.

Στην ομιλία της η κ. Ματούλα Τομαρά -Σιδέρη θα αναλύσει το φαινόμενο του ευεργετισμού στον Νεοελληνικό χώρο, από την εμφάνισή του έως σήμερα, τις συνθήκες διαμόρφωσής του, καθώς και τις αρχές και τις αξίες που τον χαρακτηρίζουν, με συνοπτική αναφορά σε σημαντικές στιγμές αυτής της διαδρομής και σε πρόσωπα που διακρίθηκαν στον ευεργετισμό σε τοπικό (Μαγνησία) κι ευρύτερο χωρικό επίπεδο.



Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας (διάρκεια 45΄ περίπου), θα επακολουθήσει διάλογος με το κοινό.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστηρικτική σύμπραξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Νικολάου και Ελένης Πορφυρογένη, Αγριάς Βόλου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη είναι Τακτική Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο διδάσκει Ιστορική Δημογραφία, Ιστορία του Παροικιακού Ελληνισμού και Ευεργετισμού και Ιστορία των Νοοτροπιών.

Ιδιαίτερα έχει μελετήσει και αναλύσει, σε ιστορικό και εννοιολογικό επίπεδο, το φαινόμενο του Ευεργετισμού.

Τα ερευνητικά και συγγραφικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως στον Ελληνισμό της Αιγύπτου.

Έχει διοργανώσει επιστημονικά συνέδρια, με θέμα την Ελληνική Διασπορά και τον Ευεργετισμό.

Το 2006 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, για το έργο της «Αλεξανδρινές Οικογένειες».

Έχει δημοσιεύσει, πολλά άρθρα στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική και αραβική γλώσσα και έχει συγγράψει βιβλία, σχετικά με τον ευεργετισμό την δημογραφία , ευεργέτες Έλληνες του Καίρου, τον Αιγυπτιακό Ελληνισμό κ.λ.π.