Ενημερωτική εκδήλωση στον Βόλο για τις σύγχρονες προκλήσεις των νέων Οικονομολόγων

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας διοργανώνει ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση – συζήτηση με θέμα : «Τα δεδομένα και οι σύγχρονες προκλήσεις για τους νέους Οικονομολόγους» την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και ώρα 20:00, στο roof garden του ξενοδοχείου «Κυψέλη», στον Βόλο.
Στόχος της εκδήλωσης είναι να εκφραστούν οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί των νέων Οικονομολόγων, αλλά και να ενημερωθούν, μέσα από μια δια δραστική επικοινωνία – ελεύθερη συζήτηση, για τα δεδομένα και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών, καθώς και καταξιωμένοι Οικονομολόγοι.
Είσοδος ελεύθερη. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2410 531422 ή στο email [email protected]

