Επίτιμος Διδάκτορας της Ιατρικής του ΠΘ ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και πάσης Ωκεανίας κ.κ. Μακάριος

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

To Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας διοργανώνει ειδική τιμητική εκδήλωση την Τρίτη 11 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης», στη Βιόπολη Λάρισας, κατά την οποία θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και πάσης Ωκεανίας κ.κ. Μακάριος.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

• Προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας και πάσης Ωκεανίας κ.κ. Μακαρίου από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Χαράλαμπο Μπιλλίνη.
• «Έπαινος» προς τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας και πάσης Ωκεανίας κ.κ. Μακάριο από τον Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής, Αθανάσιο Γιαννούκα.
• Ανάγνωση του Ψηφίσματος, της Αναγόρευσης και επίδοση των τίτλων και του διασήμου του Τμήματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Αριστείδη Ζιμπή.
Ομιλία του τιμώμενου με θέμα: «”Ἄνθρωπον ζητῶ” στὶς λεωφόρους του διαδικτύου.
Σχέσεις και ἐξαρτήσεις στὴν ψηφιακὴ ἐποχή»

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ