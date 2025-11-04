Επίτιμος Διδάκτορας της Ιατρικής του ΠΘ ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και πάσης Ωκεανίας κ.κ. Μακάριος

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

To Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας διοργανώνει ειδική τιμητική εκδήλωση την Τρίτη 11 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης», στη Βιόπολη Λάρισας, κατά την οποία θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και πάσης Ωκεανίας κ.κ. Μακάριος.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

• Προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας και πάσης Ωκεανίας κ.κ. Μακαρίου από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Χαράλαμπο Μπιλλίνη.

• «Έπαινος» προς τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας και πάσης Ωκεανίας κ.κ. Μακάριο από τον Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής, Αθανάσιο Γιαννούκα.

• Ανάγνωση του Ψηφίσματος, της Αναγόρευσης και επίδοση των τίτλων και του διασήμου του Τμήματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Αριστείδη Ζιμπή.

Ομιλία του τιμώμενου με θέμα: «”Ἄνθρωπον ζητῶ” στὶς λεωφόρους του διαδικτύου.

Σχέσεις και ἐξαρτήσεις στὴν ψηφιακὴ ἐποχή»