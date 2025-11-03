Εργαστηριακοί γιατροί: Να διαγραφεί το τεχνητό χρέος και να χρηματοδοτηθούν οι εξετάσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Κλείνουν τα εργαστήρια την Παρασκευή ζητώντας κατάργηση του clawback

Οι Εργαστηριακοί Γιατροί, διαμαρτύρονται για το εξοντωτικό clawback, το οποίο όπως λένε έχει οδηγήσει σε μαρασμό τα διαγνωστικά κέντρα, προγραμματίζουν απεργία την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, με συγκέντρωση στις 12:00 μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών και πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Την ίδια ημέρα, όλα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια της χώρας θα παραμείνουν κλειστά, ενώ τη Μαγνησία θα εκπροσωπήσουν στην κινητοποίηση η Ζωή Αλεξανδροπούλου πρόεδρος του συνδέσμου βιοπαθολόγων γιατρών Μαγνησίας και ο Φώτης Χατζηδημητρίου αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριακών Ιατρών (Π.Ο.ΕΡΓ.Ι).

«Οι αναγκαστικές επιστροφές (clawback) και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebate) έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε οικονομική ασφυξία, με επιβαρύνσεις που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το 70%. Οι εργαστηριακοί γιατροί, που εξυπηρετούν περίπου το 90% των διαγνωστικών εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ, δηλώνουν πως έχουν μετατραπεί σε… χρηματοδότες της δημόσιας υγείας, ενώ οι οφειλές του Οργανισμού αυξάνονται», επισημάνθηκε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα. Όπως αναφέρθηκε, στη Μαγνησία λειτουργούν 60-70 μικροβιολογικά και αντινοδιαγνωστικά εργαστήρια, από τα οποία έκλεισαν τρία τον τελευταίο χρόνο…

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας Χρήστος Βενέτης ανέφερε ότι οι αναγκαστικές επιστροφές (clawback), είναι ένα μνημονιακό μέτρο που επιμένει και απειλεί με αφανισμό τα ιδιωτικά εργαστήρια, τα οποία συμβάλλουν στην άμεση πρόσβαση στις δομές υγείας, και στην Α’θμια περίθαλψη. Όπως είπε, μπαίνουν νέες εξετάσεις στον σταθερό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥ, πληθυσμός γηράσκει και αυτό σημαίνει περισσότερες ανάγκες στην υγεία ενώ δαπάνες δεν αυξάνονται.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ζήτησε να ζήσουμε την πραγματικότητα, με κοστολόγηση των υπηρεσιών υγείας όπως πρέπει, η εργασία να αμείβεται και να μην κάνει πολιτική το υπουργείο με τις τσέπες των ιδιωτών γιατρών. Επίσης είπε ότι η Πολιτεία να μη λέει ότι οι εξετάσεις είναι δωρεάν και τις χρηματοδοτούν οι ιδιώτες γιατροί, αλλά να υπάρχουν πρωτόκολλα για κάθε ασθενή με βάση ηλικία και ασθένεια.

Να διαγραφεί το τεχνητό χρέος

Η Ζωή Αλεξανδροπούλου, πρόεδρος του συνδέσμου βιοπαθολόγων γιατρών Μαγνησίας, τόνισε ότι η κινητοποίηση έχει τίτλο «διαγραφή τεχνητού χρέους» που στηρίζει ανεπαρκή χρηματοδότηση του κράτους αναφορικά με τις εξετάσεις.

«Οι ιδιώτες εργαστηριακοί στηρίζουμε δημόσιο σύστημα επί 13 χρόνια με αυτό το νόμο. Σήμερα το ποτήρι ξεχείλισε. Υπέρβαση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ χωρίς αντίστοιχη αύξηση προϋπολογισμού μας χρωστούν χρήματα και συγχρόνως μας ζητούν να δώσουμε από αυτά 2,6 δις ευρώ. Αυτά πρέπει να τα επιστρέψουμε από αυτά που θα πληρωνόμασταν ή θα πληρωθούμε και ήδη έχουμε διενεργήσει», ανέφερε η βιοπαθογόγος.

Η κ. Αλεξανδροπούλου χαρακτήρισε ψευδές και παράλογο ότι το χρέος δημιουργήθηκε από τους γιατρούς, είπε ότι είναι δημιούργημα του ΕΟΠΥΥ και έκανε λόγο για καταχρηστική εφαρμογή του μέτρου που επεκτάθηκε μέχρι το 2030. Μάλιστα τόνισε ότι ο υπουργός είπε ότι χωρίς αυτόν το μηχανισμό ο ΕΟΠΠΥ δεν θα μπορούσε να διατηρήσει τη λειτουργία του.

Η γιατρός τόνισε ότι 200 εκ. € προϋπολογίζονται κάθε χρόνο από το κράτος, ως πόρους επαγγελματιών γιατρών για να χρηματοδοτηθούν υπηρεσίες του κράτους προς πολίτες. «Αν πεθάνουμε το χρέος περνά στα παιδιά μας. Πολλά εργαστήρια έκλεισαν, πλέον δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι, δεν μπορούν να βγουν εφημερίες στα νοσοκομεία και καλούν εμάς. Κατάφεραν μέσα σε 13 χρόνια να εξαλείψουν μια ολόκληρη ειδικότητα», επισήμανε η κ. Αλεξανδροπούλου.



Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου, στη χώρα υπάρχουν πάνω από 2.200 εργαστήρια, όπου απασχολούνται 15.000-20.000 εργαζόμενοι και 5000 άτομα από κλάδους που συνδέονται με αυτά. Το κοστολόγιο είναι αυτό του 1991. «Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα έξοδά μας. Χωρίς αντιδραστήριο δεν γίνονται εξετάσεις, ενώ έκλεισαν 400-500 εργαστήρια γιατί έχει γίνει ασύμφορο», επισήμανε, ενώ οι γιατροί εκτιμούν ότι εντός του 2026 θα κλείσουν 1200 εργαστήρια Πανελλαδικά.

Στη Μαγνησία είναι συνολικά 42 μικροβιολογικά και αντινοδιαγνωστικά εργαστήρια 60-70, από τα οποία έκλεισαν τρία τον τελευταίο χρόνο.

Η πρόεδρος των βιοπαθολόγων είπε ότι ο κλάδος ζητά διαγραφή του χρέους, γιατί δεν είναι πραγματικό και πρόσθεσε ότι ενώ μέχρι το 2022 οι εργαστηριακοί πλήρωναν το clawback σε 120 δόσεις, από το 2022 και μετά αποφάσισαν ότι δεν επαρκούν και κάνουν προείσπραξη επίσης και 70% της δαπάνης της μηνιαίας. «Και ερχόμαστε το 2023 που είπαν αντί για 120 δόσεις να το πάνω σε 12 δόσεις. Μιλάμε για 1200 μήνες το μήνα. Είμαστε μείον κάθε μήνα τους τελευταίους μήνες του 2025. Είναι ασύμφορο. Τι αυτό κάνουμε την κινητοποίηση τώρα. Μόνο ο πρωθυπουργός μπορεί να δώσει λύση», τόνισε η κ. Αλεξανδροπούλου.

Γόρδιος δεσμός το πρόβλημα

Φώτης Χατζηδημητρίου, μικροβιολόγος, βιοπαθογόγος και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριακών Ιατρών, ανέφερε ότι οι γιατροί είναι εγκλωβισμένοι και δεν μπορούν να φύγουν από τη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος το έστησε έτσι και έτσι ώστε κάθε εργαστήριο χρωστά 150.000 έως 300.000 €, που είναι τεχνητό χρέος.

«Το πρόβλημα έχει γίνει γόρδιος δεσμός. Και αυτός κόπηκε από Μ. Αλέξανδρο. Γι αυτό απευθυνόμαστε στον πρωθυπουργό. Είναι πολιτικό θέμα και ζητά πολιτική λύση. Ο μόνος που μπορεί να σώσει τα εργαστήρια είναι ο πρωθυπουργός. Είτε θα σώσει τη ραχοκοκαλιά της Α’θμιας περίθαλψης», επισήμανε.

Ο κ. Χατζηδημητρίου τόνισε ότι οι έλληνες εργαστηριακοί γιατροί είναι πολύ οργισμένοι και αγανακτισμένοι. «Μας έχουν πάρει την αξιοπρέπειά μας. Εγώ χρωστάω 124.000 € και η κ. Αλεξανδροπούλου 100.000 €. Κατέθεσα χαρτιά συνταξιοδότησης και τα χρήματα αυτά θα πάνε για το clawback και δεν θα παίρνω σύνταξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

