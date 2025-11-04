Φ. Χατζηδημητρίου στο Ράδιο ΕΝΑ: Η κυβέρνηση θέλει να παραδώσει την υγεία στα μεγάλα funds

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΕΡΓ.Ι με αφορμή την κινητοποίηση της Παρασκευής

Οι εργαστηριακοί γιατροί έχουν ξεπεράσει τα όριά τους, καθώς καλούνται να πληρώσουν τις αναγκαστικές επιστροφές (clawback) του 2023, σε 12 δόσεις, αντί για 120 που ίσχυε μέχρι πέρυσι, ο κάθε εργαστηριακός γιατρός να καλείται να πληρώσει 1.500 € μηνιαίως, με αποτέλεσμα τα εργαστηριακά ιατρεία να είναι μη βιώσιμα. Για τον λόγο αυτό διοργανώνουν πανελλήνια κινητοποίηση την Παρασκευή στην Αθήνα.

Ο Φώτης Χατζηδημητρίου, μικροβιολόγος, βιοπαθογόγος και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριακών Ιατρών, μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ και στον Δημήτρη Καρεκλίδη και τόνισε ότι η κυβέρνηση προωθεί τα μεγάλα μονοπώλια, εγχώρια ή του εξωτερικού και θέλει να παραδώσει την υγεία στα μεγάλα funds.

Ο κ. Χατζηδημητρίου εξήγησε ότι ενώ μέχρι στιγμής το ελληνικό κράτος, είχε εντάξει τους γιατρούς στη ρύθμιση των 120 δόσεων και τα ποσά ήταν πολύ μικρότερα, λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας, τα χρήματα αυτά πρέπει να δοθούν σε 12 δόσεις, που αντιστοιχεί σε κάθε εργαστηριακό γιατρό 1.500 € μηνιαίως.

Όπως ανέφερε από τις αρχές του 2025, υπάρχουν πολλοί εργαστηριακοί γιατροί που δεν παίρνουν ούτε ένα Ευρώ ή παίρνουν πολύ μικρά ποσά, με αποτέλεσμα τα ιατρεία να μην μπορούν να καταστούν βιώσιμα.

Ο μικροβιολόγος και βιοπαθολόγος τόνισε ότι από πέρυσι οι γιατροί προσπάθησαν να οργανωθούν, έκαναν Ενώσεις, όπως ο Σύνδεσμος Εργαστηριακών Γιατρών Μαγνησίας, με πρόεδρο τη Ζωή Αλεξαδροπούλου και Ομοσπονδία, ενώ τελευταία έγινε άλλη μια κίνηση γιατί το πρόβλημα των εργαστηριακών γιατρών άρχισε να επεκτείνεται και σε άλλες ειδικότητες.

Έσοδο του προϋπολογισμού το clawback

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδημητρίου, αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Η ανικανότητα του ΕΟΠΥΥ και των πολλών υπουργών Υγείας, έχει μεταφέρει ένα μεγάλο ποσό στις πλάτες των ιδιωτών γιατρών.

«Στην αρχή είπαμε να βοηθήσουμε, γιατί η χώρα ήταν στα μνημόνια και όλοι έπρεπε να αναλάβουν ένα κόστος, με ημερομηνία λήξης όμως 31 Δεκεμβρίου 2018. Και οι άρχοντές μας δίνουν παράταση στην παράταση και πριν τρεις μήνες ψήφισαν ξανά την παράταση του clawback. Και δεν φτάνει αυτό, έγινε νόμος του κράτους το clawback (200 εκ. €) που επιστρέφουν οι μικροβιολόγοι ως έσοδο του προϋπολογισμού!», τόνισε ο μικροβιολόγος.

Ο κ. Χατζηδημητρίου είπε ότι 2.000 μικροβιολόγοι στη χώρα έχουν αναλάβει το κόστος των εξετάσεων όλου του εθνικού πληθυσμού στο 40% και αντί για εθνικοί ευεργέτες, αποκαλούν τους εργαστηριακούς γιατρούς ότι δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους…

Ακόμη, τόνισε ότι εδώ και 4-5 χρόνια οι εργαστηριακοί γιατροί δουλεύουν για να ξεπληρώσουν το «χρέος», κάτι που τους κάνει να μην μπορούν να φύγουν γιατί τους «έδεσε» πολύ όμορφα ο ΕΟΠΥΥ και πλέον είναι αναγκασμένοι να φύγουν στο εξωτερικό για να έχουν καλύτερο μισθολόγιο και ένας κομμάτι να πηγαίνει στο χρέος που τους επιβλήθηκε. Ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει ένα πολύ μικρό μέρος των εξετάσεων, καθώς οι τιμές είναι του 1991 και όσα πληρώνει για τις υποκοστολημένες εξετάσεις πηγαίνουν στο «χρέος»!

«Προωθείται η υγεία στα μεγάλα funds»

«Η σημερινή κυβέρνηση δυστυχώς προωθεί τα μεγάλα μονοπώλια, εγχώρια ή του εξωτερικού και θέλει να παραδώσει την υγεία στα μεγάλα funds», τόνισε ο κ. Χατζηδημητρίου.

Ο ίδιος είπε ότι οι μεγάλες εταιρίες είχαν καταθέσει μια προσφυγή στο ΣτΕ για το clawback, ζητώντας να προηγείται η μισθοδοσία των υπαλλήλων και το ΙΚΑ και αν περισσέψουν χρήματα από τις εισπράξεις να πάει στις αναγκαστικές επιστροφές.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, τα μικρά εργαστήρια δεν τα υπολογίζει κανείς, όμως η κατάρρευση των εργαστηριακών γιατρών θα επιφέρει έναν τεράστιο σεισμό.

«Είμαστε 40 μικροβιολογικά εργαστήρια στο Ν. Μαγνησίας και όταν κλείσουν αυτά καταχρεωμένα, θα έρθουν 1-2 εταιρίες, με εργαστήριο στην πόλη του Βόλου, αλλά τα γύρω χωριά δεν θα υπάρχει ούτε αιμολητήριο και οι ηλικιωμένοι από τα χωριά θα πρέπει να παρακαλούν τους συγγενείς τους να τους πάνε στον Βόλο, για αιμοληψία, να εξεταστεί από γιατρό και να του γράψει τα παραπεμπτικά και μετά από μια εβδομάδα να παίρνει σε e mail τις απαντήσεις, όπως γίνεται στο εξωτερικό», ανέφερε ο μικροβιολόγος-βιοπαθολόγος.

Ο ίδιος είπε ότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει συνηθίσει στο στιλ απρόσωπης υγείας και η διαπροσωπική σχέση που υπάρχει σήμερα με τον ασθενή και φίλο, ξεπερνάει τα όρια του ασθενή με γιατρό.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης Ντίνος Στεργιόπουλος