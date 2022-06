Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Θρησκευτικών Επιστημών

0 Shares Share Tweet

Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου συμμετέχει με τρεις συνεδρίες στο 5ο –ουσιαστικώς 7ο– ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών (Eu.A.Re.) που πραγματοποιείται στην Μπολόνια της Ιταλίας από τις 20 ως τις 23 Ιουνίου 2022, με 700 και πλέον συνέδρους από όλη την Ευρώπη.

Οι συνεδρίες αυτές είναι:

Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ-ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ: Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Crossing boundaries in eco-theological formation: Embracing plurality and God’s creation, transforming community) Προεδρεύων: Νικολάος Ασπρούλης (Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) Ομιλητές: π. Αμφιλόχιος Μήλτος, (Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου), Christina Nellist (Oxford Centre for Animal Ethics, Pan-Orthodox Concern for Animals), Ionut Biliuta (Gheorghe Sincai’ Institute, Romanian Academy, Polish Institute of Advanced Studies PIASt). Τρίτη 21 Ιουνίου, 13:30-15:45, FSciRe

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΡΩΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» (The Declaration of Orthodox Theologians on the Russian World) Προεδρεύοντες: Brandon Gallaher (University of Exeter), Παντελής Καλαϊτζίδης (Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, KU Leuven, WWU Münster) Ομιλητές: José Casanova (Georgetown University), Cyril Hovorun (Stockholm School of Theology), Annamária Amik (Hungarian translator of the Declaration, Romania), Andrey Shishkov (University of Tartu), Kristina Stoeckl (Universität Innsbruck) Τετάρτη 22 Ιουνίου, 8:30-10:45, Θέατρο Σαν Λεονάρντο.

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΖΩΗΣ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (For the Life of the World: The Document of the Ecumenical Patriarchate on the Social Ethos of the Orthodox Church) Προεδρεύων: Γεώργιος Βλαντής (Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, Ecumenical Council of Churches in Bavaria) Ομιλητές: Γεώργιος Βλαντής (ως ανωτέρω), Δημήτριος Κεραμιδάς (Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino, Angelicum), Dietmar Shon OP (Eastern Church Institute Regensburg), Kristina Stoeckl (Universität Innsbruck) Πέμπτη 23 Ιουνίου, 10:15-11:15, Πλέσο Μπελμελόρο

Συνεργάτες της Ακαδημίας θα παρουσιάσουν εισηγήσεις και σε έξι ακόμη διαφορετικές συνεδρίες:

O Νικόλαος Ασπρούλης συμμετέχει στη συνεδρία ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 2022: Η ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ, Συνεδρία VI: Προς το μέλλον (SCRIPTURE & THEOLOGY 2022: THE DIVERSITY OF HERMENEUTICAL APPROACHES, Session VI: The Future of Scripture and Theology). Οργάνωση: Elisabeth Maikranz (Universität Heidelberg) & Roger Revell (Oxford University), προεδρεύοντες: Roger Revell (University of Oxford) & Michael Borowski (Vrije Universiteit Amsterdam). Ομιλητές: Νικόλαος Ασπρούλης (Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου), Tomas Bokedal (NLA University College/ University of Aberdeen) Mark Elliott (University of Glasgow), Georg Fischer (Universität Innsbruck), Donald Wood (University of Aberdeen). Τετάρτη 22 Ιουνίου, 12:15–16:30, Πλέσο Μπελμελόρο.

Ο Νικόλαος Ασπρούλης συμμετέχει επίσης στη συνεδρία Η ΝΕΟ-ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΦΕΙΑΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (GEORGE FLOROVSKY’S NEO-PATRISTIC SYNTHESIS AND THE CONTEMPORARY CATHOLIC TURN TO CONTEXTUAL CATHOLIC THEOLOGY). Προεδρεύων: Paul Gavrilyuk (University of St. Thomas), Ομιλητές: Thomas Cattoi (Jesuit School of Theology – Santa Clara University), Massimo Faggioli (Villanova University), Νικόλαος Ασπρούλης (Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου), Viorel Coman (KU Leuven). Δευτέρα 20 Ιουνίου, 14:15 – 17:45, Πλέσο Μπελμελόρο.

Ο Γεώργιος Βλαντής συμμετέχει στη συνεδρία Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΩΣ ΔΟΜΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ; (MINORITY AS A KEY PERSPECTIVE ON RELIGIOUS-CHRISTIAN DIVERSITY IN EUROPE: HOW ARE RELIGIOUS LIFE AND CHURCH STRUCTURED AND INTERPRETED IN SOCIOLOGICAL MINORITY SETTINGS?) Προεδρεύων: Matthias Ehmann (Theologische Hochschule Ewersbach), Ομιλητές: Gert Steyn (Theologische Hochschule Ewersbach), Andreas Heiser (Theologische Hochschule Ewersbach), Daniel Buda (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), Γεώργιος Βλαντής, (Ecumenical Council of Churches in Bavaria; Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου), Nick Ahialey-Mawusi (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), Matthias Ehmann (Theologische Hochschule Ewersbach), Markus Iff (Theologische Hochschule Ewersbach), Matthew Ryan Robinson (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), Stefanie Conradt (St. Mary’s College University of St. Andrews), Michael Schroth (Theologische Hochschule Ewersbach). Δευτέρα 20 Ιουνίου, 11:00 – 17:45, Πλέσο Μπελμελόρο

Ο Νίκος Κουρεμένος συμμετέχει στη συνεδρία Ο ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (THE CREED ATLAS). Προεδρεύων: Antonio Gerace (FSciRe/ KU Leuven) Ομιλητές: Carla Tronu (Kansai Gaidai University), Antonio Gerace (FSciRe/ KU Leuven), Marianna Napolitano (FSciRe/ Università di Modena e Reggio Emilia), Federico Alpi (FSciRe/ Università di Modena e Reggio Emilia), Riccardo Vigliermo (FSciRe/ Università di Modena e Reggio Emilia), Costanza Bianchi (FSciRe), Νίκος Κουρεμένος (Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου), Valentina Bottanelli (FSciRe). Τρίτη 21 Ιουνίου, 13:30 – 17:00, FSciRe, Αίθουσα Διαλέξεων.

Ο Παντελής Καλαϊτζίδης και η Κατερίνα Πεκρίδου συμμετέχουν στη συνεδρία ΘΕΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (Συνεδρία για την Ορθοδοξία) (THEOLOGIES AND PRACTICES OF RELIGIOUS PLURALISM: CHRISTIAN PERSPECTIVES (Session on Orthodoxy)). Οργάνωση: Alessia Passarelli (ResetDOC/ FSciRe/ Centro Studi Confronti), Προεδρεύοντες: Jose Casanova (Georgetown University) & Jocelyne Cesari (Georgetown University), Ομιλητές: Kristina Stoeckl (Universität Innsbruck), Παντελής Καλαϊτζίδης (Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου), Elizabeth Prodromou (The Fletcher School of Law and Diplomacy), Cyril Hovorun (Stockholm School of Theology), Aristotle Papanikolaou (Fordham University), Κατερίνα Πεκρίδου (Conference of European Churches, Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου). Τρίτη 21 Ιουνίου, 13:30 – 18:15, FSciRe, Αίθουσα Arancio

Ο Παντελής Καλαϊτζίδης συμμετέχει επίσης στη συνεδρία DEIFICATION EAST AND WEST: NEW APPROACHES. Προεδρεύων: Paul Gavrilyuk (University of St. Thomas), Ομιλητές: Paul Gavrilyuk (University of St. Thomas), Norman Russell (St. Stephen’s House, University of Oxford), Mark McInroy (University of St. Thomas), Frederick Aquino (Abilene Christian University), Παντελής Καλαϊτζίδης (Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου). Τρίτη 21 Ιουνίου, 10:15 – 14:30, Πλέσο Μπελμελόρο.