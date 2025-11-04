Η ομάδα «Ζευς» των αεροσκαφών F-16 την Κυριακή στον ουρανό του Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Air show για την εορτή του Αρχάγγελου Μιχαήλ
Δημοσιεύθηκε

Στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχάγγελου Μιχαήλ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 στην παραλία του Βόλου ένα εντυπωσιακό και θεαματικό Air Show με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας από την 111 Πτέρυγα Μάχης, όπως κάνει γνωστό με ανακοίνωσή του ο Δήμος Βόλου. Συγκεκριμένα το airshow περιλαμβάνει Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς».

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ