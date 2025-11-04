Η ομάδα «Ζευς» των αεροσκαφών F-16 την Κυριακή στον ουρανό του Βόλου

Στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχάγγελου Μιχαήλ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 στην παραλία του Βόλου ένα εντυπωσιακό και θεαματικό Air Show με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας από την 111 Πτέρυγα Μάχης, όπως κάνει γνωστό με ανακοίνωσή του ο Δήμος Βόλου. Συγκεκριμένα το airshow περιλαμβάνει Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς».
