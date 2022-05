Η προτελευταία διάλεξη της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών

«Τι είναι η χριστιανική πολιτική; Σκέψεις με αφορμή το έργο του π. Σέργιου Μπουλγκάκωφ»

Η ένατη, προτελευταία διάλεξη του φετινού κύκλου «Καιρός του ποιήσαι» της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 1 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. με ομιλητή τον Σεβασμιώτατο Ρόουαν Ουίλλιαμς, ομότιμο πανεπιστημιακό καθηγητή (Magdalene College, Κέιμπριτζ) και αρχιεπίσκοπο πρώην Κανταουρίας, και με θέμα «Τι είναι η χριστιανική πολιτική; Σκέψεις με αφορμή το έργο του π. Σέργιου Μπουλγκάκωφ». Η διάλεξη θα είναι διαδικτυακή, προσβάσιμη μέσω της πλατφόρμας Zoom στη διεύθυνση https://us06web.zoom.us/j/88466878903 και θα δοθεί στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά.

Ο Σέργιος Μπουλγκάκωφ αυτοπροσδιορίστηκε για ένα μικρό διάστημα ως χριστιανοσοσιαλιστής, αλλά αργότερα άσκησε κριτική στη σοσιαλιστική κοσμοθεωρία. Αυτή η διάλεξη θα εξετάσει μερικά κείμενα που έγραψε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 σχετικά με το θέμα, υποστηρίζοντας ότι το κύριο μέλημά του είναι ο κίνδυνος του σοσιαλισμού. Ο σοσιαλισμός εδώ αντιμετωπίζεται όχι ως πολιτικό πρόγραμμα αλλά ως μια ολοκληρωμένη ανθρωπολογία –μια «ψευδο-Εκκλησία»– πράγμα το οποίο ο συγγραφέας προσδιορίζει ως πρόβλημα για τον πολιτικό κόσμος τόσο της αριστεράς όσο και της δεξιάς. Η διάλεξη θα αναζητήσει επίσης τι φως μπορεί να ρίξουν αυτά τα κείμενα σε ορισμένα σύγχρονα αφηγήματα της Εκκλησίας και της κοινωνίας.

Ο Ρόουαν Γουίλιαμς πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε από διευθυντής του Magdalene College του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. Πριν από αυτό, δίδαξε θεολογία στην Οξφόρδη, το Κέιμπριτζ, το Μπρίστολ και το Γέιλ, και έχει γράψει εκτενώς για θέματα θεολογίας και πνευματικότητας αλλά και για τα σύγχρονα προβλήματα. Υπήρξε αρχιεπίσκοπος Κανταουρίας (Καντέρμπουρυ) το διάστημα 2002-2012, και κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες ώστε να γεφυρώσει τις διαφωνίες πάνω σε θέματα όπως η χειροτονία των γυναικών και ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και να διατηρήσει την συνοχή των Αγγλικανών. Η βασική του ερευνητική εστίαση ήταν στη ρωσική θρησκευτική σκέψη.

Στα Ελληνικά κυκλοφορούν τα βιβλία του «Το μυστικό της ερήμου» και «Στο πλάι ενός αθώου» (Εκδόσεις Εν πλώ, μτφ. Χρ. Μακρόπουλου), ενώ από τις ίδιες εκδόσεις ετοιμάζονται τα έργα του Meeting God in Paul και Looking East in Winter (Κοιτάζοντας την Ανατολή τον Χειμώνα). To πιο πρόσφατo βιβλίo του είναι «Δικαιοσύνη και αγάπη: Ένας φιλοσοφικός διάλογος» (συνεργασία με τη Μαίρη Ζουρνάζη).