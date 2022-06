Ημερίδα στο ΠΘ για την βελτίωση της κοινωνικής συμμετοχής των μαθητών Πρωτοβάθμιας

2 Shares Share Tweet

Ημερίδα με τίτλο «FRIEND-SHIP: Βελτιώνοντας την Κοινωνική Συμμετοχή Μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω ενός Προγράμματος Παρέμβασης» πραγματοποιείται την Παρασκευή 24 Ιουνίου στις 18:00 στο Αμφιθέατρο Σαράτση του παραλιακού συγκροτήματος Παπαστράτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο.

Στην ημερίδα συμμετέχουν ομιλητές/τριες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σαν Ντιέγκο, καθώς και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν αφορούν τις σύγχρονες τάσεις για την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής των μαθητών/τριών και θα ακουστούν οι πολύτιμες εμπειρίες των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν πρόσφατα το πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP σε δημοτικά σχολεία του Βόλου. Στο τέλος της ημερίδας θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Οι εγγραφές όσων επιθυμούν να παρακολουθήσουν την Ημερίδα θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα και κατά τις ώρες: 17:30-18:00.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ηλίας Αβραμίδης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επ. Υπεύθυνος Προγράμματος, e-mail: avramidis@uth.gr

Η ημερίδα γίνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+: “FRIEND-SHIP: Improving students’ social participation in primary and secondary schools across Europe” (KEY ACTION 2 – STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR SCHOOL EDUCATION, 2019-1-AT01-KA201-051)