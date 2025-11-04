Και οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ στην παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στο Νοσοκομείο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ-ΤΣΑ) Ν. Μαγνησίας καλεί με ανακοίνωση, που εξέδωσε, τα μέλη του και όλους τους συνταξιούχους στη συγκέντρωση – παράσταση διαμαρτυρίας για την υγεία, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 11:00 π.μ. έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, την ημέρα των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγείλει οι Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας(ΟΕΝΓΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων(ΠΟΕΔΗΝ).

Οι συνταξιούχοι επισημαίνουν ότι στηρίζουν τα δίκαια, όπως τα χαρακτηρίζουν, αιτήματα των Ιατρών, Νοσηλευτών και των Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων.

«Μαζί με σωματεία και φορείς της πόλης μας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας διεκδικούμε και υπερασπιζόμαστε ένα πραγματικό Δημόσιο, δωρεάν, καθολικό σύστημα Υγείας – Πρόνοιας, πλήρως χρηματοδοτούμενο από το κράτος», επισημαίνεται από τον Σύλλογο.

Τονίζεται δε ότι «για μια ακόμη φορά σε συνέχεια κινητοποιήσεων των συνταξιούχων και υπομνημάτων προς όλες τις κυβερνήσεις αλλά και στην Κυβέρνηση της Ν.Δ., εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την κατάσταση που έχουν διαμορφώσει οι θανατηφόρες πολιτικές σε βάρος των συνταξιούχων και του λαού, στον τομέα της Υγείας -Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η Υγεία από δημόσιο αγαθό έγινε εμπόρευμα και σε σχέση με την ακρίβεια που εξαθλιώνει τις ζωές μας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης για εμάς τους συνταξιούχους.

Τις διαπιστώσεις των γιατρών και των υγειονομικών που τόσο καλά γνωρίζουν, για τις ελλείψεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας στις δημόσιες δομές της χώρας αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης τους επιβεβαιώνουμε και εμείς οι συνταξιούχοι και άτομα τρίτης ηλικίας καθώς τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά ως η πλέον ευαίσθητη κοινωνική τάξη σε θέματα ασθενειών και γενικά προβλημάτων υγείας.

Αδυνατούμε να πληρώνουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την τσέπη μας λόγω εξαθλιωμένων και πετσοκομμένων συντάξεων εδώ και χρόνια.

Έχουμε δύναμη και θέληση και ο δρόμος του αγώνα με όλα τα μέσα να αποτελεί μονόδρομο και παράδειγμα για τις νέες γενιές που τόσο υποφέρουν από τις πολιτικές που υποβαθμίζουν τις ζωές μας.

Όλοι και όλες να στηρίξουμε των αγώνα των υγειονομικών με την παρουσία μας στο νοσοκομείο του βόλου την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 11:00 π.μ.».