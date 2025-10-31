Κατείχε ναρκωτικά χάπια χωρίς ιατρική συνταγή

Συνελήφθη, χθες (30-10-2025) το βράδυ στον Βόλο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου, μία 46χρονη, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη να κατέχει 53 ναρκωτικά χάπια, στερούμενη ιατρικής συνταγής, τα οποία κατασχέθηκαν.
