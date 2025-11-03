Στο Βόλο συνελήφθησαν Αφγανοί που κινδύνευαν από τους Ταλιμπάν

Σε κλειστή δομή θα κάνουν αίτηση για πολιτικό άσυλο 23χρονος και 33χρονος
Κινδύνευε η ζωή τους από τους ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και αποφάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα χωρίς χαρτιά, όμως συνελήφθησαν στα ΚΤΕΛ Βόλου την περασμένη Πέμπτη και σήμερα καταδικάστηκαν από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε φυλάκιση 9μηνών με αναστολή.
Ο λόγος για έναν 23χρονο και έναν 33χρονο υπηκόους Αφγανιστάν, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο του νέου νόμου Πλεύρη, τους δόθηκε δυνατότητα έφεσης υπό τον όρο της άμεσης εκούσιας αναχώρησης από την Ελλάδα. Ωστόσο, επειδή δήλωσαν ότι θέλουν να κάνουν αίτηση χορήγησης ασύλου, θα μεταφερθούν σε κλειστή δομή, όπου θα ασκήσουν έφεση και θα υποβάλουν το αίτημά τους.

Ο 23χρονος κατέθεσε ότι ήρθε στη χώρα μας και είχε προορισμό την Αθήνα, να ζητήσει άσυλο, γιατί κατάγεται από φυλή που διώκεται από την κυβέρνηση των ταλιμπάν και κινδύνευε η ζωή του.
Ο 33χρονος είπε ότι είναι απόφοιτος νομικής και επειδή όσοι έχουν τελειώσει Πανεπιστήμιο διώκονται, υπήρχε φόβος για τη ζωή του και αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ελλάδα παράνομα, για να καταθέσει αίτηση πολιτικού ασύλου.

