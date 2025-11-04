Αγχίαλος: Κολώνα της ΔΕΗ έπεσε σε σπίτι και βραχυκύκλωσε ο πίνακας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας λίγο πριν τις 7 σήμερα το απόγευμα, όταν ξέσπασε φωτιά στον ηλεκτρολογικό πίνακα σπιτιού, στη θέση Στούπι Ν. Αγχιάλου, μετά από πτώση κολώνας της ΔΕΗ, από την οποία προκλήθηκε βραχυκύκλωμα.

Στο σημείο βρέθηκαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ για να διακόψει τη ρευματοδότηση, ενώ από την πτώση του στύλου, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε άνθρωπος.

Στο σπίτι δεν ξέσπασε φωτιά παρά έγινε βραχυκύκλωμα στο εξωτερικό ρολόι και στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού, με αποτέλεσμα να βγαίνει καπνός.