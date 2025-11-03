Λ. Αναστασίου στο Ράδιο ΕΝΑ: Ο υπουργός δεσμεύτηκε για ενίσχυση του προσωπικού το 2026

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ανέφερε ο γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων στο «Αχιλλοπούλειο»

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε το περασμένο Σάββατο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που βρέθηκε στον Βόλο για τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Ιάσονα στην παραλία.

Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν ότι θα επισκεπτόταν το «Αχιλλοπούλειο», βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν μπόρεσαν να του πουν κάτι ιδιαίτερο, ούτε να εμβαθύνουν τα θέματα που τους απασχολούν και τους προβληματίζουν, αν και είχαν συμπαραστάτη τον νέο διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Ωστόσο, του τέθηκε το θέμα των ελλείψεων στο προσωπικό και δεσμεύτηκε στην επόμενη μεγάλη προκήρυξη που θα γίνει, το 2026, θα υπάρξει μια γενναία ενίσχυση του Νοσοκομείου Βόλου με προσωπικό.

Ο Λεωνίδας Αναστασίου γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Βόλου, μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ και στον Δημήτρη Καρεκλίδη και είπε ότι τουλάχιστον μπαίνει το νερό στο αυλάκι και πρέπει να ξέρουμε ότι θα γίνει κάτι σωστό για το Νοσοκομείο που θα βοηθήσει, για να δουλέψει όπως πρέπει να δουλέψει.

Ο γραμματέας των εργαζομένων, τόνισε ότι στο Νοσοκομείο εκτός από διοικητή, άλλαξε και εποχή. «Είχαμε έναν διοικητή ο οποίος τα έβλεπε όλα ωραία και ρόδινα, έβγαζε φωτογραφίες με όποιον περνούσε από το Νοσοκομείο – ακόμη και καθαρίστρια να προσλαμβάνονταν έβγαζε φωτογραφία – και διαδίδονταν ότι έχει γεμίσει προσωπικό», ανέφερε ο Λεων. Αναστασίου.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Εργαζομένων, από το 2020 ως το 2025 έφυγαν με συνταξιοδοτήσεις και μεταθέσεις 190 άνθρωποι και οι προσλήψεις ήταν 165, ενώ ταυτόχρονα, αναπτύσσονταν κάποια καινούργια τμήματα εν των ενόντων, όπως ο Μαγνητικός τομογράφος που απαιτεί νοσηλευτικό προσωπικό, το Αιμοδυναμικό και το Χημειοθεραπευτικό, αλλά αυτό το «τάνημα» του προσωπικού έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, γιατί υπάρχουν τμήματα που θα έπρεπε να έχουν 20 και 25 ανθρώπους και λειτουργούν με 12 και 13 άτομα.

Στο 70% η κάλυψη του Νοσοκομείου

«Αυτό το ζήτημα το έχει αντιληφθεί πλήρως η νέα Διοίκηση και το εξήγησε στον υπουργό. Στην Πάτρα που υπηρετούσε ο νέος διοικητής είπε ότι η κάλυψη του προσωπικού ήταν στο 100%, ενώ το Νοσοκομείο Βόλου, με επτά εφημερίες την εβδομάδα, έχει μόλις 70% κάλυψη», ανέφερε ο γραμματέας των εργαζομένων.

Ο υπουργός, από την πλευρά του είπε ότι άμεσα δεν μπορεί να γίνει κάτι γιατί ο προγραμματισμός υπήρχε ήδη και ο λόγος γινόταν για επτά θέσεις ΤΕ και τέσσερις θέσεις ΔΕ από το νοσηλευτικό προσωπικό και στην επόμενη μεγάλη προκήρυξη που θα γίνει, το 2026, θα υπάρξει μια γενναία ενίσχυση του Νοσοκομείου Βόλου με προσωπικό.

Ο γραμματέας των εργαζομένων τόνισε ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν κάποιες πολιτικές, για να μπορέσουν να γίνουν πράγματα για το Νοσοκομείο, γιατί δεν είναι μόνο η έλλειψη προσωπικού, καθώς λείπουν γιατροί, εξοπλισμός και γενικά υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να βοηθήσει η νέα διοίκηση και να γίνει αλλαγή πολιτικής για την υγεία από την κυβέρνηση.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν συμβάσεις γιατρών τριών ταχυτήτων (μόνιμοι γιατροί, γιατροί επισκέπτες και γιατροί που είναι έξω και μέσα), ενώ τμήματα λειτουργούν με έναν γιατρό, όπως το Ογκολογικό, ενώ το Οφθαλμολογικό λειτουργούν 1-2 άνθρωποι, ενώ λείπουν ειδικότητες όπως δερματολόγος και πνευμονολόγος», τόνισε ο κ. Αναστασίου.

Όσον αφορά στο ακτινοθεραπευτικό, ο γραμματέας των εργαζομένων, τόνισε ότι το θέμα έθεσαν οι γιατροί του Νοσοκομείου, ο υπουργός είπε ότι το βλέπει πολύ θετικά και θα εξετάσει τον τρόπο χρηματοδότησης και ανέφερε ότι είναι θέμα βούλησης και πρέπει να δοθεί μια λύση, γιατί η Μαγνησία έχει τους περισσότερες ογκολογικούς ασθενείς από τους άλλους νομούς της Θεσσαλίας.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης Ντίνος Στεργιόπουλος