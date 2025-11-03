Νέο ΔΣ στον Σύλλογο Εργαζομένων ΕΦΚΑ Μαγνησίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Εκλογές πραγματοποιήθηκαν στον Σύλλογο Εργαζομένων ΕΦΚΑ Μαγνησίας. Το νέο ΔΣ αποτελείται από τους: Πανουτσόπουλο Βασίλειο, Γκαραγκούνη Σταύρο, Κούτσικο Κωνσταντίνο, Γκρόζο Απόστολο, Μίσιου Παναγιώτα, Παπαδημητρίου Μαρία και Χατζηγιάννη Γιάννη.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή αναδείχθηκαν οι: Μαρίτση Αικατερίνη, Παππά Βασιλική, Γκούρη Σοφία.

Για την ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ οι: Πανουτσόπουλος Βασίλειος, Γκαραγκούνης Σταύρος και Χατζηγιάννης Γιάννης.

Για το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ οι: Πανουτσόπουλος Βασίλειος, Γκαραγκούνης Σταύρος, Κούτσικος Κωνσταντίνος, Μίσιου Παναγιώτα και Χατζηγιάννης Γιάννης.