«No Burn»: Πρώτος ρυπαντής στον Βόλο η βιομηχανία

Πού οφείλονται οι αυξητικές τιμές των ρύπων, εξηγήσεις οφείλει η Περιφέρεια!

«Να που, επιτέλους, αποδεικνύεται αυτό που όλοι ξέρουμε και οι Αρχές κάνουν ότι δεν γνωρίζουν: τα αιωρούμενα σωματίδια ρύπων στην πόλη μας, που υπερβαίνουν κατά πολύ τα θεσμοθετημένα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), προέρχονται κατά το 50% από τη βιομηχανική δραστηριότητα και κατά το υπόλοιπο 50% από το άθροισμα άλλων ρυπαντών». Αυτό αναφέρεται μεαξύ άλλων, σε ανακοίνωση της «Πρωτοβουλίας Πολιτών Βόλου ενάντια στην καύση σκουπιδιών – No Burn» .

Όπως αναφέρεται, «μάλιστα κατά τα έτη 2020 και 2021 σημειώθηκε αύξηση της ρύπανσης από τη βιομηχανία σε σχέση με τα προηγούμενα έτη τόσο σε τιμές ρύπων PM2.5 όσο και σε διάρκεια ρύπανσης, που φτάνει ως και το 62% των ημερών του έτους! Αυτά ανέδειξε η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας GreenYourAir οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι ο Βόλος έχει ήδη μετατραπεί σε μία πόλη όπου τις 224 ημέρες του έτους (μετρήσεις 2021) η κυκλοφορία στους δρόμους είναι από ανθυγιεινή ως επικίνδυνη.

Δεν απευθυνόμαστε στις βιομηχανίες. Απευθυνόμαστε στις Αρχές που οφείλουν να μας προστατεύουν από τη βλαβερή και επιζήμια βιομηχανική δραστηριότητα και να μας εξασφαλίσουν ποιότητα ζωής και δημόσια υγεία:

– Γιατί αυξήθηκε τόσο πολύ το φορτίο ρύπων τα τελευταία δύο έτη;

– Εκτός από PM2.5 ποιοι άλλοι ρύποι έχουν αυξηθεί;

– Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Περιφέρεια για τον περιορισμό των ρύπων και την αποκατάσταση της ποιότητας της ατμόσφαιρας;

– Ποια είναι η σύσταση, ποια η προέλευση και ποιες οι ποσότητες των καυσίμων της ΑΓΕΤ-Lafarge για τα έτη 2020 και 2021; Με άλλα λόγια τι έχει κάψει και πόσο εκτός από RDF; Έχει εισάγει στο μείγμα της και νοσοκομειακά απόβλητα;

– Σχετίζεται και, αν ναι, κατά πόσο η αύξηση της καύσης σκουπιδιών με την αύξηση των ρύπων στην πόλη;

Απευθυνόμαστε στον Περιφερειάρχη και στην Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας. Είναι η ώρα να πάψουν πια να συγκαλύπτουν τη βιομηχανία και να λογοδοτήσουν στην τοπική κοινωνία για την αδράνειά τους στη λήψη πολιτικών αποφάσεων και μέτρων που θα απαλλάξουν την πόλη από τη ρύπανση. Απαιτούμε απαντήσεις σε όλα μας τα ερωτήματα και ως Πρωτοβουλία No Burn καταθέτουμε ταυτόχρονα και σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Αοριστολογίες και υπεκφυγές δεν αρμόζουν στη σοβαρότητα της περίστασης και δεν γίνονται πια ανεκτές!

Απευθυνόμαστε, παράλληλα, στους συμπολίτες μας και τους καλούμε στην επόμενη συνέλευσή μας, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19/2 στις 6:00μμ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σκοπός μας είναι να δυναμώσουμε τις φωνές μας και να ενισχύσουμε τον αγώνα μας κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ-Lafarge προτού ο Βόλος γίνει πόλη αβίωτη. Πρωτοβουλία Πολιτών Βόλου ενάντια στην καύση σκουπιδιών – No Burn, email: volosnoburn@gmail.com – fb:VolosNoBurn»