Οι επιτυχόντες των ΑΕΙ από το ΓΕΛ Αγριάς

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΓΕΛ Αγριάς συγχαίρει τους μαθητές και τις μαθήτριες του για την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αξίζει να τονιστεί ότι δύο μαθητές του σχολείου πέρασαν πρώτοι στο τμήμα επιλογής τους, στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στη ΣΣΑΣ Φαρμακευτική Θεσσαλονίκης.
|Επώνυμο
|Όνομα
|Σχολή Επιτυχίας
|Ίδρυμα
|ΑΡΕΘΑ
|ΜΑΡΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΫΦΑΝΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
|ΣΜΥ
|ΒΟΣΝΑΚΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΔΑΔΑΝΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΑΦΕΤΖΗ
|ΕΥΤΕΡΠΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΚΟΒΑΤΣΙ
|ΟΡΝΕΛΑ
|ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΚΟΝΙΑΡΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΚΟΥΚΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ
|1η θέση ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|ΣΣΑΣ
|ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ
|ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|10η θέση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)
|ΑΣΤΕ
|ΜΕΓΑΔΗΜΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΜΠΟΪΑ
|ΒΙΟΝΙΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
|ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΜΠΡΑΜΚΑ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ
|ΑΝΤΟΥΕΝ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΠΑΠΠΑ
|ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|25η θέση ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΠΑΤΣΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΑΜΑΡΑ
|ΜΕΛΛΩ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΑΝΤΙΚΟΥ
|ΣΑΒΙΝΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΣΕΡΕΤΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|Α.Ε.Ν.
|ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|1η θέση ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΟΥΛΙΝΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΤΕΡΕΑ
|ΡΟΜΠΕΡΤ-ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΤΣΙΩΤΡΑ
|ΠΕΛΑΓΙΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|Α.Ε.Ν.
|ΧΑΡΙΣΗΣ
|ΟΔΥΣΣΕΑΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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