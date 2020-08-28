Οι επιτυχόντες του 8ου Λυκείου Βόλου

Πολλές επιτυχίες κατέγραψε το 8ο Λύκειο Βόλου με τους αποφοίτους του να εισάγονται σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, ανακοινώθηκαν από το σχολείο οι επιτυχόντες και οι σχολές εισαγωγής τους:
|Ονοματεπωνυμο μαθητή
|ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
|ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
|ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΣΟΥΛΦΑ ΜΑΡΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
|ΤΣΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΥΓΕΙΑΣ
|ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΣΤΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
|ΓΑΝΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|ΠΕΤΣΙΜΕΡΗΣ ΦΟΙΒΟΣ
|ΘΕΤΙΚΩΝ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΒΑΪΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΘΕΤΙΚΩΝ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΘΕΤΙΚΩΝ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΚΑΦΦΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΘΕΤΙΚΩΝ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΜΑΡΓΑΡΟΥ – ΚΥΡΑΝΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
|ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΜΑΝΤΕΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΜΠΑΛΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΛΙΑΠΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
|ΘΕΤΙΚΩΝ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΔΗΜΗΤΡΩΦ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
|ΘΕΤΙΚΩΝ
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)