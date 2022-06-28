Οι πρώτοι των… υποψηφίων του 2ου ΓΕΛ Βόλου

Η λίστα των αριστούχων του 2ου ΓΕΛ Βόλου, σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου, είναι η εξής:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕΓΙΣΤΑ
ΜΟΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ – ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 17060
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 17430
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 18480
ΛΕΦΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 17310
ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 16650
ΜΠΟΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 16940
ΝΤΙΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 18111
ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16990
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 16070
ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 18405
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 17080
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 19510
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 17400
ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 17100
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16585
ΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 19265
ΤΣΑΤΙΡΗ ΣΟΦΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 18440
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 17000
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 15870
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΤΙΚΩΝ 18260
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΚΕΡΑΣΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 16280