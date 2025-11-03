Ομιλία στο ΚΑΠΗ Αγριάς για τη σημασία του νερού στον οργανισμό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Διατροφολόγος- Διαιτολόγος του Κέντρου Υγείας Αργαλαστής κ. Νεοκλεία Χονδρογιάννη σε συνεργασία με την επισκέπτρια υγείας κ. Ευαγγελία Γάτου της Τ.ΟΜΥ Αγριάς Βόλου θα πραγματοποιήσουν ομιλία με θέμα: «Ενυδάτωση και υγεία: τι προσφέρει το νερό και τα ποτά στον οργανισμό μας για την καλή λειτουργία του.» Η ομιλία θα διεξαχθεί στο ΚΑΠΗ Αγριάς την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12:30 το μεσημέρι.