Παράταση αιτήσεων

Από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, ανακοινώθηκε η παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Master of Science in Modern Communication Systems and the Internet of Things)» (ΦΕΚ Β’ 2682/ 24-06-2021) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μέχρι την Δευτέρα 20-09-2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς απο το website του Π.Μ.Σ. https://csiot.ds.uth.gr/ ή από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2410-684708 ή στέλνοντας e-mail στο msc-csiot-ds@uth.gr. Η υποβολή υποψηφιοτήτων παρατείνεται μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 20/09/2021. H έναρξη των μαθημάτων προσδιορίζεται για τις αρχές Οκτωβρίου του 2021.