Πιστοποιημένο σεμινάριο πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ από την ΕΟΔ Μαγνησίας

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας διοργανώνει το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, από 09:00 έως 14:00, πιστοποιημένο Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών – Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS), διάρκειας πέντε ωρών, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC).

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής, δηλαδή στις ενέργειες που πρέπει να εφαρμοστούν όταν βρεθούμε μπροστά σε ένα άτομο που έχει καταρρεύσει και δεν αναπνέει.

Αντικείμενα εκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, στα εξής:

-Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

-Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ)

-Αντιμετώπιση Πνιγμονής

-Πλάγια Θέση Ασφαλείας (Θέση Ανάνηψης)

-Επιληπτικές Κρίσεις

-Αντιμετώπιση Πνιγμού



Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση παροχέα Πρώτων Βοηθειών Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS Provider), διεθνώς αναγνωρισμένη. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αναγνωρίζεται και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4809/19.06.2021 (ΦΕΚ 102 Α΄).

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος και την κράτηση θέσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απογευματινές ώρες στο τηλέφωνο 6981320360.