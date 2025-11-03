Πλήρης η δικογραφία για τα ψάρια της Κάρλας που μόλυναν τον Παγασητικό – Ευθύνεται κάποιος;

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Παραδόθηκε το πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος

Πλήρης θεωρείται η δικογραφία που σχημάτισε αυτεπάγγελτα η Εισαγγελία Βόλου, για τα ψάρια της λίμνης Κάρλας που κατέληξαν στον Παγασητικό από το ανοιχτό θυρόφραγμα της Κάρλας το καλοκαίρι του 2024 και προκάλεσαν μύρια προβλήματα στους κατοίκους, με την έντονη δυσοσμία και το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν στον Παγασητικό και στους επισκέπτες, καθώς τα καταστήματα εστίασης στο παραλιακό μέτωπο έκλεισαν.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, μετά από αναμονή πολλών μηνών, ολοκληρώθηκε το πόρισμα του Τμήματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, που είχε ζητηθεί, ώστε να απαντηθούν ερωτήματα όπως η έκταση της ρύπανσης, η σοβαρότητα του περιστατικού και οι οικολογικές συνέπειες του περιστατικού που πήρε πανελλαδικές διαστάσεις.

Το πόρισμα, που είναι εκατοντάδων σελίδων, μπήκε στη δικογραφία, η προκαταρκτική αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μήνα και η εισαγγελέας που τη χειρίζεται θα αποφανθεί αν προκύπτουν ευθύνες για φορείς ή πρόσωπα που άνοιξαν τον ταμιευτήρα και κατέληξαν στον Παγασητικό από την λίμνη Κάρλα και τις πλημμυρισμένες από την περίοδο του Daniel περιοχές.

Αν προκύψουν ευθύνες, η δικογραφία θα επιστραφεί σε πρωτοδίκη για να ληφθούν ανωμοτί καταθέσεις και αν δεν προκύψουν θα τεθεί στο αρχείο.