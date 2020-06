Πρωτοβουλία Πολιτών No Burn: Εμπαιγμός από Αγοραστό – Κολυνδρίνη το εργοστάσιο SRF

Να παραδεχτούν ότι ενέκριναν τη μελέτη

1 Shares Share Tweet

Για εμπαιγμό του Περιφερειάρχη και της Αντιπεριφερειάρχη κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία Πολιτών No Burn τονίζοντας πως θα πρέπει να παραδεχτούν ότι ενέκριναν τη μελέτη για το εργοστάσιο srf, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως εάν ήθελαν να εμποδίσουν το εργοστάσιο θα έπρεπε να καταψηφίσουν τη ΜΠΕ, να ζητήσουν να υποβληθεί νέα για το εργοστάσιο ανακύκλωσης που επιθυμούν και επί αυτής να γνωμοδοτήσουν εκ νέου.

Ειδικότερα η Πρωτοβουλία Πολιτών No Burn επισημαίνει στην ανακοίνωσή της:

«Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το εργοστάσιο παρασκευής SRF δεν μας χαροποιεί και δεν μας καθησυχάζει. Αντίθετα, μας κατέδειξε εμφανέστατα ότι το δίδυμο Αγοραστού – Κολυνδρίνη συνεχίζει προκλητικά και αμετανόητα να μας εμπαίζει, παρά την οργή του κόσμου που αντιμάχεται το εργοστάσιο SRF τρία χρόνια τώρα, ακόμη και μετά από ένα επεισοδιακό συλλαλητήριο και μετά από τα πρώτα αποτελέσματα μιας έρευνας που διαψεύδει τις μετρήσεις τους και τις δηλώσεις τους περί καθαρής ατμόσφαιρας στον Βόλο. Η πονηριά της κ. Κολυνδρίνη δεν μπορεί να μας εξαπατήσει, όπως δεν εξαπάτησε και τις παρατάξεις της μειοψηφίας που καταψήφισαν τη ΜΠΕ του εργοστασίου. Την αφήνει έκθετη, όμως, μπροστά σε μια κοινωνία, που θα σταθεί απέναντί της μέχρι να παραδεχτεί ότι ενέκρινε τη ΜΠΕ του εργοστασίου κι αυτή και ο Περιφερειάρχης και η παράταξή τους, παρά τα όσα αντίθετα ισχυρίζονται. Γιατί αν ήθελαν να εμποδίσουν το εργοστάσιο SRF, θα έπρεπε να καταψηφίσουν τη ΜΠΕ, να ζητήσουν να υποβληθεί νέα για το εργοστάσιο ανακύκλωσης που επιθυμούν και επί αυτής να γνωμοδοτήσουν εκ νέου.

Όλα τα ευτράπελα, εντός και εκτός εισαγωγικών, που συνέβησαν στη συνεδρίαση:

● Στόχευσαν στα επικοινωνιακά οφέλη, που τόση ανάγκη έχουν κι οι δυο τους.

● Εξυπηρέτησαν μια απόπειρα εξαπάτησης των πολιτών για να μείνουν σχετικά «ικανοποιημένοι» κι έτσι πιο «διαλλακτικοί» στις περαιτέρω διεκδικήσεις τους από τους ταγούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

● Υπονόησαν ότι διαχωρίζονται και διαφοροποιούνται από τη δημοτική αρχή του Βόλου, όσον αφορά στην «ευρύτητα της πολιτικής σκέψης» και στην κατανόηση της κοινής γνώμης, επομένως και στην πολιτική συμπεριφορά και στο πολιτικό ήθος.

● Απέδειξαν, όμως, ότι και στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους έχουν την προστασία της επένδυσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο και όχι μια παραγωγική μονάδα που θα μπορούσε να έχει αμιγώς κοινωνικό όφελος. Εντέλει, επιβεβαίωσαν τον αταλάντευτο ρόλο τους ως αρωγοί στην καύση των σκουπιδιών.

Το ζητούμενο για την ομάδα του κ. Αγοραστού ήταν να πετάξει και πάλι το μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης σε άλλο γήπεδο, με το πρόσχημα του μοιράσματος αρμοδιοτήτων. Το Υπουργείο του κ. Χατζηδάκη σίγουρα θα πορευθεί στον δρόμο που χάραξαν πολιτικοοικονομικοί μηχανισμοί, εγχώριοι και μη, έναν δρόμο που ο πρόσφατος περιβαλλοντοκτόνος νόμος έκανε ιδιαίτερα ευκολοδιάβατο. Αυτό, όμως, δεν ελαφρύνει τον Περιφερειάρχη από τις δικές του προσωπικές και πολιτικές ευθύνες.

Πολιτευτές, ιδιαίτερα της σημερινής αντιπολίτευσης (χθεσινοί υπογράφοντες και ψηφίσαντες νομοθετήματα αντάξια των αδηφάγων βλέψεων της «ελεύθερης αγοράς»), προσποιούνται αντίθεση στην καύση, επικαλούμενοι ελλιπείς και ανεπαρκείς μετρήσεις και ελέγχους, που μας απομακρύνουν από μια πιο… οικολογική καύση σκουπιδιών!!! Η στάση και ο λόγος του Περιφερειακού Συμβούλου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν η μόνη παρουσία που ανέδειξε και στοιχειοθέτησε την ολιστική θεώρηση του θέματος της καύσης των σκουπιδιών.

Όπως και να έχει το θέμα, ως πολίτες που αγωνιζόμαστε για το σταμάτημα της καύσης και ιδιαίτερα ως Πρωτοβουλία Πολιτών Βόλου ενάντια στην καύση σκουπιδιών NO BURN, αντιλαμβανόμαστε ότι προκύπτουν καινούργια δεδομένα. Ανεξάρτητα από τον όποιο επικοινωνιακό ελιγμό χαρακτηρίζει την απόφαση αυτή, θεωρούμε ότι οι δράσεις και οι αγώνες τριών ετών αρχίζουν να ανησυχούν και να κλονίζουν πολιτικά θέσφατα και θεσμικά στεγανά. Οι αγώνες θα συνεχιστούν στον δρόμο με μαζικές δράσεις και ενέργειες, δημιουργώντας νέες προοπτικές κλιμάκωσης.

Επί του πιεστηρίου

Όσο γράφονταν αυτές οι γραμμές, ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ από υπαιτιότητα της ίδιας της εταιρείας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Κάηκαν λάστιχα και πλαστικά, πνίγοντας την περιοχή με μαύρους καπνούς και την πόλη με δυσωδία και καρκίνο. Κι ερωτούμε, αν η Lafarge και οι προστάτες της δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειά μας ούτε στα πιο απλά ζητήματα ( όπως η υπερθέρμανση των ελαστικών που ισχυρίζονται ότι ήταν η αιτία της πυρκαγιάς), πώς μας εγγυώνται ασφάλεια σε μια διαδικασία εξ ορισμού ρυπογόνα, όπως η καύση σκουπιδιών; Θεωρούν ότι υπάρχει ακόμη πολίτης σε αυτή την πόλη που τους πιστεύει;»