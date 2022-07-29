Στα ΑΕΙ το 93% των αποφοίτων του 1ου ΓΕΛ Βόλου

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Πολλές επιτυχίες κατέγραψε το 1ο ΓΕΛ Βόλου στις πανελλαδικές εξετάσεις με την εισαγωγή των μαθητών του στα ΑΕΙ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σχολείου εισάγονται στα ΑΕΙ οι  εξής απόφοιτοι:

 

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Σχολή Επιτυχίας
ΑΔΑΜΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΛΙΤΣΚΑ ΑΛΜΠΙΟΝ ΜΠΕΝΤΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΑΛΙΤΣΚΑ ΜΠΕΛΙΣΑ ΜΠΕΝΤΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΒΑΣΙΛΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΒΕΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΒΕΡΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΓΕΡΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
ΓΚΕΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΟΥ ΣΙΝΓΙ ΓΙΟΝΓΚΤΖΙΑΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΖΑΚΑ ΒΑΛΑΝΤΙ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
ΖΕΡΒΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΖΗΜΕΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΑΠΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΚΑΛΛΑΜΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΣΥΝΟΔΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΚΑΠΤΖΙΟΥ ΟΡΓΚΙΤΑ ΠΕΤΡΑΚ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΑΤΣΑΔΑ ΟΛΓΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΟΛΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΛΑΚΑΒΑΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΖΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΔΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΑΣΔΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΕΜΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΜΕΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
ΜΠΑΜΠΑΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΜΠΕΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΜΠΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΕΡΣΟΥΦΛΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΣΑΜΑΡΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΣΑΡΜΠΟΝΝΙΕ-ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΣΑΡΛΟΤ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΥΕΛ-ΖΑΝ-ΡΟΜΠΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΕΪΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΣΕΪΤΙ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΣΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΣΤΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΣΤΑΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΣΕΒΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΤΣΙΟΤΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΙΤΣΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΠΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
ΧΗΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΧΟΤΖΑ ΡΕΝΑΝΤΑ ΜΠΕΚΙΡ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΨΑΡΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

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