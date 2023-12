Στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς η συγγραφέας Δέσποινα Λιαράκου

2 Shares Share Tweet

Τη συγγραφέα κ. Δέσποινα Λιαράκου υποδέχτηκαν τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου στo 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς οι Όμιλοι Φιλαναγνωσίας και οι υπεύθυνες κ.κ. Χριστοδούλου Κλειώ και Γκουγκουλούλη Ειρήνη Φαίδρα καθώς και ο υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Αντώνης Αντωνίου.

Η συγγραφέας, ερχόμενη από την Κύπρο η κ. Λιαράκου παρουσίασε και μύησε τους μαθητές στον μαγικό κόσμο του νέου της παιδικού βιβλίου «Το Σπιρτόκουτο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτης, μέσα από διαδραστική αφήγηση και δημιουργικές δράσεις.

Οι μαθητές των Ομίλων Φιλαναγνωσίας καλωσόρισαν τη συγγραφέα προσφέροντας της ένα χειροποίητο σπιρτόκουτο που έκρυβε μέσα ζωγραφιές με όσα νιώθουν. Παράλληλα σε συνεργασία με τον μουσικό του σχολείου, κ. Νίκο Παπαθανασίου, μελοποίησαν μια κομβική φράση του κειμένου και της το τραγούδησαν.

Ας γνωρίσουμε «Το Σπιρτόκουτο»…

Ένα σπιρτόκουτο κι ένα τζιτζίκι, κάποιο απομεσήμερο καλοκαιριού, γίνονται τυχαία παιδικό παιχνίδι. Μπορεί άραγε κανείς να κλείσει κι άλλα πράγματα σ’ ένα τόσο μικρό κουτάκι; Η ηρωίδα αυτής της ιστορίας κλείνει στο δικό της τα πιο απίθανα πράγματα – αυτά που της αρέσουν πολύ κι άλλα που μπορεί να μην της αρέσουν ιδιαίτερα. Όταν όμως το σπιρτόκουτό της γεμίσει και δεν ανοίγει πια, δεν ξέρει τι να κάνει…

Μια μικρή ιστορία για όλα αυτά που κρύβουμε μέσα μας και νιώθουμε καλύτερα όταν τα εκφράζουμε.

Η Δέσποινα Λιαράκου κατάγεται από τη Μονεμβασιά. Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στη Θεσσαλονίκη, Γλωσσολογία στην Τουλούζη και Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στην Ελλάδα ως στέλεχος Marketing & Επικοινωνίας στα ΜΜΕ και ως Σύμβουλος Επικοινωνίας στην Περιφέρεια Αττικής. Από το 2014 ζει και εργάζεται στην Κύπρο με τον σύζυγο και τα δύο τους παιδιά, όπου δραστηριοποιείται στον χώρο του βιβλίου. Ως Little Bookworms in Cyprus υλοποιεί προγράμματα φιλαναγνωσίας στα σχολεία, διοργανώνει φεστιβάλ και βιωματικά εργαστήρια για παιδιά. Έχει επίσης δημιουργήσει την Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης στο Ανοικτό Σχολείο Δήμου Κ. Πολεμιδίων. Από το 2022 συνεργάζεται με το The Limassol Book Fair, τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διατηρεί την ομάδα φιλαναγνωσίας Μικροί Βιβλιοφάγοι στην Κύπρο (Little Bookworms in Cyprus), όπου γράφει απόψεις για την παιδική λογοτεχνία.