Στους Εθνικούς τελικούς προκρίθηκε η ομάδα ΄΄ARISTON΄΄ του 9ου Γυμνασίου Βόλου (φωτογραφίες)

Του παγκόσμιου μαθητικού διαγωνισμού " F1 in Schools -All Girls initiative ''

0 Shares Share Tweet

Η ομάδα ΄΄ARISTON΄΄ του 9ου Γυμνασίου Βόλου, του παγκόσμιου μαθητικού διαγωνισμού » F1 in Schools -All Girls initiative » προκρίθηκε στους Εθνικούς τελικούς που θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2023 και θα προσπαθήσει πλέον να διεκδικήσει μια θέση στο Παγκόσμιο ..

Με αφορμή την πρόκριση, το 9ο Γυμνάσιο Βόλου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την φιλοξενία των 7 μαθητριών τουκαι 2 καθηγητριών, στη Σκιάθο στο πλαίσιο του Ομίλου ΄΄F1 inSchools- AllGirlsInitiative ΄΄κατά τη διάρκεια της τριήμερης εκπαιδευτικής δράσης, που υλοποιήθηκε το διάστημα 5-7Μαΐου 2023 με συνοδούς την Διευθύντρια του 9ου Γυμνασίου Βόλου και υπεύθυνη της δράσης κα Νίκη Χατζηκυριάκου και την φιλόλογο κα Καρκαλέτσου Μαρία.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο, «ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κο Νίκο Τζούμα Διευθυντή Σύνταξης του Skiathoslife.gr για την πρόσκληση και την όλη διοργάνωση της επίσκεψης της γυναικείας Ομάδας μας ΄΄Ariston΄΄ της δράσηςF1 inSchools, τον Δήμαρχο Σκιάθου Θοδωρή Τζούμα, την ακτοπλοϊκή εταιρεία Seajets που χορήγησε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια της αποστολής, τις Συγκοινωνίες Σκιάθου για τις δωρεάν μετακινήσεις και τέλος τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου “Skiathos Palaceπου φιλοξένησε την γυναικεία ομάδα“Ariston” All girls initiative, του παγκόσμιου διαγωνισμού “F1 in Schools”.

Στα πλαίσια των δράσεων της ομάδας ΄΄Ariston΄΄ από το 9o Γυμνάσιο Βόλου αρχικά ενημερώσαμε τα σχολεία του νησιού ΕΠΑΛ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ για την δράση ΄΄F1 inSchools- AllGirlsInitiative΄΄. Παρουσία του Εθνικού συντονιστή κου Πολυματίδη Δημήτρη στήθηκαν πίστες, δημιουργήθηκαν ομάδες στα σχολεία και κατασκευάστηκαν χάρτινα αυτοκίνητα που έτρεξαν στις πίστες, ένα ζωντανό εργαστήρι-βιωματικό που είχε ενθουσιασμό, χαρά, παιγνίδι, γέλιο και πάνω από όλα γνώση .

Η ομάδα μας επιπλέον θέλοντας να επικοινωνήσει την δράση της συμμετείχε στη δενδροφύτευση (20δενδρυλίων) στο δάσος των Κουκουναριών το Σάββατο 6 Μαΐου 2023, στο σημείο δηλαδή πουδιεξήχθη ο Ιστιοπλοϊκός αγώνας. Τέλος ,η ομάδα μας βραβεύτηκε από τους διοργανωτές του Skiathos Palace Cup, που αναδεικνύει τη νεανική ευρεσιτεχνία και τον εθελοντισμό, από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου και Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας κα Ματούλα Παπαδούλια και τον κο Τζούμα Νίκο. Ευχαριστούμε επίσης, την Διευθύντρια κα Φιλίτσα Ρέπουλη του ΕΠΑΛ Σκιάθου, τον Γυμνασιάρχη Γιάννη Ζήκο, την Υποδιευθύντρια του Λυκείου Κατερίνα Τόκα καθώς και όλους τους καθηγητές, μαθητές για την θερμή υποδοχή που μας επιφύλαξαν. Ευελπιστούμε ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον».