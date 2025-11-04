Συνάντηση Ιγνατίου με τον νέο Διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο επισκέφθηκε σήμερα στο γραφείο του, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, ο νέος Διοικητής του Νοσοκομείου Βόλου κ. Ανδρέας Μαζαράκης.

Κατά τη συνάντηση ο Μητροπολίτης, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Μητρόπολης, παρουσίασε στον νέο Διοικητή το έργο που επιτελεί η Τοπική Εκκλησία στον κοινωνικό τομέα, με επίκεντρο το Νοσοκομείο και τις Κλινικές της περιοχής και έθεσε τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Μητροπόλεως στη διάθεση του Νοσοκομείου.



Από την πλευρά του ο κ. Διοικητής εξέφρασε την βαθιά του εκτίμηση στο έργο της Τοπικής Εκκλησίας, αλλά και την βούλησή του για την συνέχιση της πολυχρόνιας και καρποφόρου συνεργασίας των δύο πλευρών.