Συνάντηση Ιγνατίου με τον νέο Διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου

Τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο επισκέφθηκε σήμερα στο γραφείο του, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, ο νέος Διοικητής του Νοσοκομείου Βόλου κ. Ανδρέας Μαζαράκης.
Κατά τη συνάντηση ο Μητροπολίτης, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Μητρόπολης, παρουσίασε στον νέο Διοικητή το έργο που επιτελεί η Τοπική Εκκλησία στον κοινωνικό τομέα, με επίκεντρο το Νοσοκομείο και τις Κλινικές της περιοχής και έθεσε τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Μητροπόλεως στη διάθεση του Νοσοκομείου.
Από την πλευρά του ο κ. Διοικητής εξέφρασε την βαθιά του εκτίμηση στο έργο της Τοπικής Εκκλησίας, αλλά και την βούλησή του για την συνέχιση της πολυχρόνιας και καρποφόρου συνεργασίας των δύο πλευρών.
