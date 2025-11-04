Συνελήφθη 49χρονος με μικροποσότητα κοκαΐνης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Συνελήφθη, χθες (3-11-2025) το βράδυ στον Βόλο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου, ένας 49χρονος ημεδαπός άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 0,22 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ