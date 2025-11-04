Συνελήφθη 49χρονος με μικροποσότητα κοκαΐνης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνελήφθη, χθες (3-11-2025) το βράδυ στον Βόλο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου, ένας 49χρονος ημεδαπός άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 0,22 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.