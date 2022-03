Τέλος εποχής μετά από 20 χρόνια για το βιντεοκλάμπ “Seven spot” στον Βόλο

0 Shares Share Tweet

Ήταν ένα σημείο στο κέντρο του Βόλου και ειδικότερα στην Κ. Καρτάλη λίγο πιο κάτω από την Αναλήψεως που ήταν σημείο πολιτισμού, σημείο συνάντησης, σημείο ταξιδιών μέσω των χιλιάδων ταινιών που διέθετε. Μικροί και μεγάλοι λάτρεις του σινεμά υπήρξαν μέλη του γνωστού Seven απολαμβάνοντας ταινίες όλων των ειδών.



Με τα χρόνια το Seven εξελίχθηκε, ενέταξε στις προθήκες του και παιχνιδομηχανές θέλοντας με αυτό τον τρόπο να έρθει ακόμη πιο κοντά στα μέλη και τους φίλους του. Όμως, οι συνήθειες άλλαξαν, η κρίση μετέστρεψε όλο το τοπίο ακόμη και στη θέαση ταινιών και μετά από 20 χρόνια λειτουργίας, το Seven, κατεβάζει ρολά.

Ο κ. Απόστολος Κουκουβίνος “ψυχή” του “Seven” με μια συγκινητική του ανάρτηση μιλά για την απόφαση αυτή στέλνοντας όχι ένα μήνυμα θλίψης, αλλά ένα μήνυμα ζωής.



Γράφει χαρακτηριστικά “Μετά από 20 χρόνια το Seven κατεβάζει ρολά. Θα θέλαμε πολύ να σας καταθέσουμε έναν ηρωικό επίλογο για τις επικές μας μάχες με θεούς και δαίμονες για να διατηρήσουμε το κατάστημα μας ανοιχτό αλλά, ευτυχώς ή δυστυχώς, τα γεγονότα μας ξεπερνούν συνεχώς και μας υπενθυμίζουν την πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας και έναν πόλεμο, μετά από εκατομμύρια χαμένες ζωές, το να χάσουμε την δουλειά μας χάνει δικαίως την σημασία του. Σε μια ζωή που συνεχώς μας επιβεβαιώνει ότι το μόνο βέβαιο είναι ο θάνατος θα πρέπει να επιδιώξουμε, να αγαπήσουμε, και να αποθεώσουμε την ζωή. Όλων. Ανεξαιρέτως. Καμία δεν είναι πιο σημαντική, και τίποτε δεν είναι πιο σημαντικό από αυτήν. Η δουλειά είναι ένα απλό, αναλώσιμο, όχημα. Θα βρούμε άλλο. Γι΄ αυτό, και κλείνοντας το κατάστημα, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους που μας στηρίξατε για 20 χρόνια και να σας καθησυχάσουμε ότι είμαστε όλοι καλά, και θα είμαστε καλά, αφού έχουμε ακόμη το υπέρτατο ανθρώπινο αγαθό, αυτό της ζωής, το οποίο θα υπερασπιζόμαστε, θα αγαπάμε, και θα αποθεώνουμε σε κάθε ευκαιρία. Ελπίζουμε κι εσείς το ίδιο”.