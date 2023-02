Τον Έλληνα «μάγο» των μεταμοσχεύσεων Ανδρέα Τζάκη τιμά το Σάββατο η Μητρόπολη Δημητριάδος

Σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, δια του φορέα της στον Πολιτισμό, «ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ, για τη διάσωση και διάδοση του Πολιτιστικού Αποθέματος» και των Λειτουργών Υγείας της Αγάπης, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, τον Σύλλογο Νεφροπαθών Νομού Μαγνησίας και την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο», έχοντας και την Αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Βορείων Σποράδων και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν εκδήλωση για να τιμήσουν τον επιστήμονα με το παγκόσμιο εκτόπισμα, Ανδρέα Τζάκη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Δημήτρη Σαράτση» των εγκαταστάσεων «Παπαστράτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 18.00.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Μαγνήτων Κιβωτός στη σχετική της ανακοίνωση «το όνομα του Ανδρέα Τζάκη αποτελεί έναν μύθο στη χειρουργική, που πολλές φορές λάμβανε τις διαστάσεις ιστορίας με χαρακτήρες μυθοπλασίας. Μυθοπλασίας όμως που προωθεί το ιστορικά ακριβές και το πραγματικά ακριβές και όχι το φανταστικό, που δεν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.

Αναζητούμε τις πιο εύστοχες λέξεις για να παρουσιάσουμε την προσωπικότητα του ακαδημαϊκού και καθηγητή μεταμοσχεύσεων, Ανδρέα Τζάκη, χωρίς αυτές να αποτελούν καλολογικά στοιχεία μια κάποιας αναφοράς.

Το εκτόπισμά του Ανδρέα Τζάκη είναι παγκόσμιο, ο οποίος μετά την ειδικότητά του στο Αρεταίειο νοσοκομείο, μετοίκησε στις ΗΠΑ, όπου για να σταδιοδρομήσεις σε αυτή τη χώρα γνωρίζουμε ότι πρέπει να είσαι διπλά ικανός. Γιατί στον στίβο αυτό όλοι είναι ικανοί. Ο Ανδρέας Τζάκης είχε τα χαρακτηριστικά αυτά που τον διέκριναν, πνεύμα οξύ με ορίζοντες, ήθος, εργατικότητα, δεξιοτεχνία, συνεργατικότητα, υψηλό συναισθηματικό και πνευματικό δείκτη ευφυΐας. Διαφορετικά πώς δεν επιβίωνε και στη συνεχεία δεν θα κυριαρχούσε στον χώρο του.

Το ταξίδι του στον επιστημονικό χώρο ήταν μεγάλο. Ξεκίνησε με περιγραφή του Συνδρόμου Θρόμβωσης της Ηπατικής Αρτηρίας στις μεταμοσχεύσεις, εισήγαγε τη μεταμόσχευση κοιλιακού τοιχώματος μετά από μεταμοσχεύσεις οργάνων, εφάρμοσε αρχικά πειραματικά και εν συνεχεία στην πραγματική χειρουργική την μεταμόσχευση μήτρας.

Το ταξίδι του αυτό τα είχε όλα. Συνάντησε διάφορες καταστάσεις. Άλλες δύσκολες και μερικές πολύ πιο δύσκολες, που όμως έχοντας βαθειά πίστη στο Θεό, διατηρήθηκε νηφάλιος και αποδείχθηκε επιδέξιος και τα ξεπέρασε, αφήνοντας παρακαταθήκες στους επόμενους με συγκεκριμένες οδηγίες.

Το Έργο του Τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και Διευθυντής Τομέα Χειρουργικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Κωνσταντίνος Ν. Τεπετές».

Ο Δρ. Ανδρέας Τζάκης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1950. Αποφοίτησε το 1974 από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1978 έως το 1985 πραγματοποίησε την εξειδίκευσή του στη Χειρουργική και τις Μεταμοσχεύσεις στα Νοσοκομεία Mt. Sinai και SUNY της Νέας Υόρκης, καθώς και στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh, PA. Από το 1985 έως το 2019 υπηρέτησε διαδοχικά σε όλες τις Πανεπιστημιακές βαθμίδες και εξελέγη Καθηγητής και Διευθυντής Μεταμοσχεύσεων στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Πίτσμπουργκ, του Μαϊάμι, του Κλήβελαντ, της Πενσυλβανία, της Φλόριντα και του Οχάιο. Το 1999 έλαβε το Διδακτορικό του από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ολοκλήρωσε το κλινικό του έργο τον Ιανουάριο του 2019 και συνεχίζει μέχρι σήμερα την ερευνητική του εργασία, η οποία επικεντρώνεται στις μεταμοσχεύσεις μήτρας. Ο ίδιος εισήγαγε για πρώτη φορά στον κόσμο μεταμόσχευση μήτρας από πτωματικό δότη. Αποτέλεσμα των προσπαθειών του ήταν να πετύχει την πρώτη τεκνοποίηση στις ΗΠΑ το 2019 με μεταμοσχευμένη μήτρα από πτωματικό δότη.

Η εμπειρία και η προσφορά του στο πεδίο της Χειρουργικής και δη των Μεταμοσχεύσεων είναι πολλαπλή. Διηύθυνε, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα παιδιατρικών μεταμοσχεύσεων στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Pittsburgh (1989-1994), όπου ανέπτυξε το πρώτο επιτυχές πρόγραμμα πολυσπλαγχνικών μεταμοσχεύσεων στον κόσμο. Είναι ο Ιδρυτικός Διευθυντής του “Miami Transplant Institute”, ενώ το πρόγραμμα στο Νοσοκομείο Jackson Memorial του Miami έγινε παγκοσμίως γνωστό για τις πρότυπες χειρουργικές τεχνικές του, όπως η μεταμόσχευση του κοιλιακού τοιχώματος, οι αναμεταμοσχεύσεις του εντέρου, η αντιμετώπιση ασθενών με θρόμβωση της πυλαίας φλέβας και άλλες. Το 2001 ξεκίνησε το πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων Νεφρού στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας στην Ελλάδα.

Είναι μέλος σε 21 επιστημονικές ιατρικές εταιρείες διεθνούς κύρους, όπως η American Surgical Association (300 μόνο μέλη), και έχει συμμετάσχει στην ηγεσία 5 μεγάλων επαγγελματικών οργανισμών που σχετίζονται με τις μεταμοσχεύσεις και τη χάραξη της κρατικής πολιτικής στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και άλλων θεμάτων που αφορούν την υγεία στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει πραγματοποιήσει αξιοσημείωτο ερευνητικό και συγγραφικό έργο με μία πληθώρα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά (περισσότερα από 800 άρθρα στη διεθνή βιβλιογραφία και υψηλότατο δείκτη αναγνωρισιμότητας (h-index) 103). Παράλληλα, έχει επιδείξει σημαντικό διδακτικό έργο, εκπαιδεύοντας χειρουργούς ανά τον κόσμο να πραγματοποιήσουν περιπεπλεγμένες χειρουργικές επεμβάσεις και να εφαρμόσουν τεχνικές, στις οποίες ήταν πρωτοπόρος.

Ο Δρ. Ανδρέας Τζάκης έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις, όπως τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης, των Πατρών και το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ στη Σουηδία. Έχει τιμηθεί με το βραβείο του Holy Cross της Βοστώνης και έχει βραβευθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Αμερικής (House of Representatives). Τιμήθηκε με τον τίτλο «Άρχων» του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ήταν ο πρώτος κάτοχος της έδρας, που φέρει το όνομά του, “Tzakis chair of Transplantation” στην Ιατρική σχολή του Μαϊάμι στη Φλόριντα, η οποία δημιουργήθηκε προς τιμήν του. Έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Guinness δύο φορές το 2000 (Millennium Edition p. 38: Most organs Transplanted in a single operation) και το 2001 (p. 179: Most organs Transplanted). Το 2015 εξελέγη Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και τακτικό μέλος της από το 2021.