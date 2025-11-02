Τρεις άναψαν πυρσούς στον αγώνα Βόλος-ΠΑΟ και συνελήφθησαν

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, τρεις νεαροί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών πυροτεχνημάτων, φωτοβολίδων και συσκευών εκτόξευσης.
Ειδικότερα, οι δράστες ηλικίας 19. 22 και 23 χρονών, συνελήφθησαν περιμετρικά σταδίου μετά το πέρας ποδοσφαιρικού αγώνα, καθότι νωρίτερα, ευρισκόμενοι σε κερκίδες του σταδίου κατά τη διάρκεια του αγώνα, είχαν προβεί σε χρήση πέντε συνολικά πυροτεχνικών συσκευών.
