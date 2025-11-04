Βόλος: Τον έφτυσε στα μούτρα η σύζυγός του, την απείλησε και τον πήγε στα δικαστήρια

Μια καθημερινή ιστορία μεταξύ ηλικιωμένων ζωντάνεψε ξανά στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου χθες, όπου ένας 85χρονος άνδρας αθωώθηκε για την κατηγορία ενδοοικογενειακής απειλής σε βάρος της 75χρονης συζύγου του.
Η γυναίκα, εμφανίστηκε στα Δικαστήρια με μπαστούνι, λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, ενώ ο άνδρας εκπροσωπήθηκε δια συνηγόρου.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Οκτώβριο του 2024, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν στην κουζίνα του σπιτιού τους, ο ηλικιωμένος άνδρας έβριζε τη γυναίκα, της έλεγε ότι έχει δεσμό με άλλο άνδρα και απείλησε να την πατήσει κάτω…
Ο δικηγόρος που εκπροσώπησε τον κατηγορούμενο, κατέθεσε ότι ο πελάτης του παραφέρθηκε και ζήτησε συγνώμη εκ μέρους του από τη γυναίκα, ενώ είπε ότι την απείλησε, διότι στη διάρκεια έντονης λογομαχίας που είχαν πιο πριν, η γυναίκα τον έφτυσε στο πρόσωπο.
Μετά την τοποθέτηση που έκανε ο συνήγορος του συζύγου της, η 75χρονη κατέθεσε στο Δικαστήριο ότι επρόκειτο για στιγμιαία παρεξήγηση και το Δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο αθώο.