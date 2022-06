Ξεκινά το 4ο Pelion Summer Lab στη Μακρινίτσα

2 Shares Share Tweet

Μετά από απουσία 2 χρόνων λόγω πανδημίας, οργανώνεται το 4ο θερινό εργαστήρι «Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities» ( Καλοκαιρινό Εργαστήριο για την Πολιτισμική Θεωρία και τις Πειραματικές Ανθρωπιστικές Επιστήμες) (PSL) στη Μακρινίτσα, Πηλίου, από τις 29 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου με τίτλο της φετινής θεματικής του «After/Lives».

Το PSL αποτελεί μια ακαδημαϊκή δράση με διεθνή ακτινοβολία που συγκεντρώνει συμμετέχοντες/ουσες και καθηγητές/τριες σε έναν ενδιαφέροντα κύκλο σεμιναρίων που διοργανώνεται υπό τη διεύθυνση της αναπληρώτριας καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πηνελόπης Παπαηλία και σημαντικούς φορείς για τις κοινωνικές επιστήμες και συγκεκριμένα το Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research Workshop και το Experimental Humanities Collaborative Network (EHCN). Φιλοξενείται από τον Δήμο Βόλου στο ιστορικό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Μακρινίτσας.

Στόχος αυτού του 10ήμερου εντατικού προγράμματος είναι να δημιουργήσει μια διεθνή διεπιστημονική ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών, ερευνητριών, ακαδημαϊκών, καλλιτεχνών και πολιτιστικών παραγωγών από τομείς όπως η ανθρωπολογία, η ιστορία, η κοινωνιολογία, η φιλοσοφία, η διεπιστημονική τέχνη, η λογοτεχνία, οι σπουδές φύλου, οι πολιτιστικές σπουδές και οι σπουδές νέων μέσων για εξερεύνηση και ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με επίκαιρα ζητήματα της εποχής μας. Το φετινό εργαστήριο με θέμα «After/Lives» θα προσεγγίσει τη συνθήκη του να ζει κανείς σε ένα στοιχειωμένο από άδικους θανάτους κόσμο, καθώς και σε έναν κατεστραμμένο πλανήτη, μια συνθήκη που οξύνθηκε με την πανδημία. Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου ολοκληρώνονται με ένα δημόσιο «πείραμα» που θα σχεδιαστεί από την ομάδα στη διάρκεια των δέκα ημερών.

Το πρόγραμμα δίνει παράλληλα την ευκαιρία στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να συνδυάσουν τις ακαδημαϊκές συζητήσεις του εργαστηρίου με το φυσικό περιβάλλον, την τοπική ιστορία αλλά και τις πολιτικές του πολιτισμού της Μακρινίτσας και ευρύτερα του Πηλίου. Φέτος οι 50 συμμετέχοντες/ουσες στο εργαστήριο έρχονται για να συμμετάσχουν από την Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ινδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ουκρανία, τη Συρία, το Μεξικό, την Κολομβία, το Μπαγκλαντές, τη Γερμανία, την Αίγυπτο, το Πακιστάν, τη Σλοβενία, τον Λίβανο και την Τουρκία δημιουργώντας μια δυναμική και πολυπολιτισμική ομάδα.

Παράλληλα στο εργαστήριο θα διδάξουν καθηγητές/τριες και καλλιτέχνες από σημαντικά πανεπιστήμια: το το Bard College και το New School for Social Research στη Νέα Υόρκη και το University College London, το Art Center College of Design στην Pasadena, Καλιφόρνια των ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας, στον Καναδά, το Ινστιτούτο WiSER στο Πανεπιστήμιο του Witwatersrand στο Γιοχάνεσμπουργκ, το HEAD-Genève/Geneva School of Art and Design, στην Ελβετία, το Πανεπιστήμιο Griffith, στην Αυστραλία, το Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, στις ΗΠΑ.

Οι εργασίες του εργαστηρίου αφορούν αποκλειστικά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και έχουν ως γλώσσα εργασίας τα Αγγλικά.

Λεπτομέρειες για δράσεις του εργαστηρίου ανοιχτές για το κοινό (όπως το «πείραμα») θα ανακοινώνονται από τα κανάλια επικοινωνίας του σχολείου.

