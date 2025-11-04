Ζημιές από φωτιά σε Ι.Χ. αυτοκίνητο στον Βόλο

Ζημιές προκλήθηκαν από φωτιά που ξέσπασε σε Ι.Χ. αυτοκίνητο σήμερα το μεσημέρι στον Βόλο, επί των οδών Κουντουριώτου με Λαπίθου.
Η φωτιά στο όχημα, μάρκας Citroen, ξέσπασε στις 15.40, όταν η κοπέλα που οδηγούσε το αυτοκίνητο μόλις είχε σταθμεύσει και αντιλήφθηκε ότι πήγε φωτιά ο κινητήρας.
Αμέσως βγήκε από τη θέση του οδηγούσε και ενημέρωσε την Πυροσβεστική. Στο σημείο πήγαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, που γρήγορα έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και προχώρησαν στην κατάσβεση.
Από τη φωτιά κάηκαν ο κινητήρας, το ταμπλό και τα καθίσματα, ενώ οι ζημιές υπολογίζονται σε 3.500 €.

