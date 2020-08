Για τρίτη φορά γονείς Σωκράτης Παπασταθόπουλος και Ξανθή Σταμουλάκη (photo)

3 Shares Share Tweet

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος και η Βολιώτισσα σύζυγός του, Ξανθή Σταμουλάκη, καθώς έγιναν για τρίτη φορά γονείς. Ο διεθνής αμυντικός, που ως γνωστόν βρίσκεται στον Βόλο, καλωσόρισε το δεύτερο κοριτσάκι του (έχει και έναν γιο) και λίγες ώρες αργότερα θέλησε να μοιραστεί τη μοναδική στιγμή γι’ αυτόν και τη γυναίκα του στα social media, αναρτώντας τη φωτογραφία τους με το νεογέννητο από το μαιευτήριο του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Μάλιστα έγραψε στα αγγλικά Amazing fellings this morning. Our second princess is here. Welcome baby = Απίθανα συναισθήματα αυτό το πρωί. Η δεύτερη πριγκίπισσά μας είναι εδώ. Καλώς όρισες, μωρό μου.