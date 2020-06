Tο πρόγραμμα play off και play out στη Super League

0 Shares Share Tweet

Tο πρόγραμμα από την 4η αγωνιστική έως και την 7η των play off, αλλά και των play out της Super League εγκρίθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της διοργανώτριας Αρχής. Ουσιαστικά η διαδικασία των play off ολοκληρώνεται στις 8 Ιουλίου, ενώ τα play out 10 μέρες μετά, ενώ από το πρόγραμμα δεν λείπουν και οι αγώνες μεσοβδόμαδα…

Aναλυτικά οι αναμετρήσεις:

4η αγωνιστική

Σάββατο 27/6: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (21:30), Πανιώνιος – Ξάνθη (19:15)

Κυριακή 28/6: Άρης – ΠΑΟΚ (19:15), ΑΕΚ – Ολυμπιακός (21:30), Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης (19:30)

Δευτέρα 29/6: ΝΠΣ Βόλος – Λαμία (19:30), Ατρόμητος – ΑΕΚ (20:00)

5η Αγωνιστική

Τετάρτη 1/7: Παναθηναϊκός – Άρης (19:15), ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (21:00), Ολυμπιακός – ΟΦΗ (21:30)

Σάββατο 4/7 Αστέρας Τρίπολης – ΝΠΣ Βόλος (19:15), Λαμία – Ξάνθη (19:30)

Δευτέρα 6/7 ΑΕΛ – Πανιώνιος (19:30), Ατρόμητος – Παναιτωλικός (20:00)

6η Αγωνιστική

Σάββατο 4/7: ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (21:30)

Κυριακή 5/7: Άρης – ΑΕΚ (19:15), Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (21:30)

Σάββατο 11/7: Ξάνθη – Αστέρας Τρίπολης (19:15), ΝΠΣ Βόλος – Ατρόμητος (19:15), Πανιώνιος – Παναιτωλικός (19:15), Λαμία – ΑΕΛ (19:15)

7η Αγωνιστική

Τετάρτη 8/7: Άρης – Ολυμπιακός (19:15), ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (21:00), ΑΕΚ – ΟΦΗ (21:30)

Σάββατο 18/7: ΑΕΛ – Ξάνθη (19:15), Αστέρας Τρίπολης – Λαμία (19:15), Ατρόμητος – Πανιώνιος (19:15), Παναιτωλικός – ΝΠΣ Βόλος (19:15)