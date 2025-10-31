ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Όσα θα ήθελε να κάνει, αν μπορούσε να περπατήσει ξανά, μοιράστηκε ο Πάνος Τριανταφύλλου. Σε ηλικία 18 ετών ο Παραολυμπιονίκης πλέον, είχε ένα τροχαίο ατύχημα που τον καθήλωσε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Όπως είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, θα στεκόταν όρθιος για να αγκαλιάσει τους δικούς του ανθρώπους, ενώ θα ήθελε να χορέψει και ζεϊμπέκικο ή να πάει για έναν περίπατο.

«Αν μπορούσα να περπατήσω ξανά, θα ήθελα να χορέψω ένα ζεϊμπέκικο, να βγω για έναν περίπατο, θα ήθελα να σηκωθώ όρθιος και να πάρω αγκαλιά τη μητέρα μου, τη σύντροφό μου, τους δικούς μου ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Buongiorno», την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Μιλώντας για την πορεία του στην ξιφασκία, εξήγησε ότι αυτό το διάστημα ξεκουράζεται, ενώ τόνισε ότι δεν γνωρίζει, αν θα μπορέσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες: «Είμαι σε μια φάση περίπου ξεκούρασης. Νομίζω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν αγώνες ξιφασκίας, αλλά αν δεν έχω το οκ από την ομοσπονδία ότι μπορεί να μας στείλει σε αγώνες, δεν έχω κάποιον άμεσο στόχο. Η ομοσπονδία έχει κάποιους χορηγούς που δεν είναι αρκετοί για να καλύψουν όλα τα έξοδα για όλα τα αθλήματα. Οπότε αν δεν έχεις ατομικούς χορηγούς να σου καλύψουν όλα αυτά τα έξοδα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Προσωπικά, αν δεν έχω χορηγούς, δε ξέρω αν θα τα καταφέρω να συμμετάσχω στους Παραολυμπιακούς του Λος Άντζελες».

Δείτε το βίντεο





Αναφερόμενος στην τελευταία του συμμετοχή σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, σημείωσε: «Οι τελευταίοι Παραολυμπιακοί που συμμετείχα ήταν το 2021. Ήταν λίγο περίεργη εμπειρία γιατί ήταν επί covid, αλλά με αντάμειψε το αποτέλεσμα με το χάλκινο μετάλλιο… Πέρασε από το μυαλό μου το σενάριο να παρατήσω την ξιφασκία μετά τους Παραολυμπιακούς στο Παρίσι που δεν πήρα την πρόκριση για λόγους που με στενοχώρησαν. Λίγο τα μαγείρεψε η ομοσπονδία της ξιφασκίας στο εξωτερικό. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι δεν έχω χορηγούς, δεν είχα κάποια στήριξη. Πέρα από το μαγείρεμα που έκαναν, δεν πήρα την πρόκριση γιατί δεν κατάφερα να συμμετάσχω σε όλους τους απαραίτητους αγώνες για να πάρω τη βαθμολογία για να είμαι “ασφαλής”».

Μετά το ατύχημά του ασχολήθηκε με το μπάσκετ, αν και προηγουμένως δεν είχε καμία επαφή με το συγκεκριμένο άθλημα. «Μετά το ατύχημα, σε διάστημα έξι μηνών, ξεκίνησα με το μπάσκετ. Μέχρι τότε δεν είχα ιδέα από μπάσκετ. Εννοείται ότι υπήρχαν δυσκολίες. Κάποια βράδια τα οποία μπορεί να σκεφτώ σαν άνθρωπος τι έπαθα, και πώς θα ήταν η ζωή μου αλλιώς εννοείται ότι συμβαίνει, αλλά δεν το σκέφτομαι για μεγάλα διαστήματα», τόνισε.

Ο Πάνος Τριανταφύλλου ρωτήθηκε επίσης για το αν διατηρεί επαφές με τους υπόλοιπους επιβαίνοντες του οχήματος που προκάλεσε τον τραυματισμό του. Όπως ανέφερε, δεν έχει επικοινωνία με τον οδηγό του αυτοκινήτου, υποστηρίζοντας ότι στη δίκη που ακολούθησε προσπάθησε να του χρεώσει ευθύνες για το ατύχημα: «Με τον οδηγό δεν διατηρώ επαφή. Δεν ήταν εντάξει απέναντί μου. Και στο δικαστήριο προσπαθούσε να δώσει υπαιτιότητα, ότι έφταιγα εγώ. Δεν ήταν κοντά μου όπως θα ήθελα να είναι, ή όπως θα πιστεύω ότι θα φερόμουν εγώ αν ήμουν στη θέση του και προκαλούσα εγώ ένα ατύχημα».