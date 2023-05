Αντιδράσεις και από την Ευρώπη στις δηλώσεις Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Τι του ζητάει η PEGA

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο debate, όπου και χαρακτήρισε για πρώτη φορά «σκάνδαλο» τις υποκλοπές, λέγοντας πως «οι εξηγήσεις που δόθηκαν για τις παρακολουθήσεις δεν ήταν επαρκείς» και τονίζοντας ότι «ποτέ δεν θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης ο κ. Ανδρουλάκης», αφού «δεν είναι κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια της χώρας», δεν προκάλεσαν αντιδράσεις μόνο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας, αλλά και στην Ευρώπη. Η εισηγήτρια της επιτροπής PEGA του Ευρωκοινοβουλίου, Σόφι ιν’τ Βελντ, μία επιτροπή το πόρισμα της οποίας ήταν «καταπέλτης» για την Ελλάδα, βγάζοντας «στη σέντρα» και την κυβέρνηση, με ανάρτησή της στο Twitter, αναφέρεται στη δήλωση του πρωθυπουργού και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, και για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Η μόνη λογική συνέπεια θα ήταν η έναρξη μίας πλήρους και εις βάθος έρευνας σε όλες τις αμφιλεγόμενες περιπτώσεις παρακολούθησης από την ΕΥΠ και με κακόβουλα λογισμικά, τι συνέβη και πώς κατέστη δυνατό να συμβεί. Πλήρης διαφάνεια», τονίζει η Ολλανδέζα ευρωβουλευτής του Renew.

The only logical consequence would be to launch a full and indepth investigation into all the disputed cases of surveillance by EYP and spyware, what happened and how could it happen. Full clarity. @EP_PegaInquiry https://t.co/4Fc2tak6i4

