Δάλλα: Με κάλεσε η Ζωή και μου είπε «γλυκούλα μου δεν ήξερα πως θες να κάνεις κοινοβουλευτικό έργο»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Είμαστε 20 γυναίκες που βγήκαμε πρώτες στις περιφέρειές μας και μας καρατόμησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που νοιάζεται για τις γυναίκες», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, Status FM 107.7, η Όλγα Δάλλα, που είχε εκλεγεί πρώτη βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας και «ξηλώθηκε» προκειμένου να μπει στο κοινοβούλιο ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Επιπλέον, κατηγορεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές, καθώς συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία τους χωρίς να το γνωρίζει η ίδια. Για την υπόθεση αυτή, την Τετάρτη ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Η έγκλησή μου έχει να κάνει με υποκλοπές. Έχει να κάνει με διατάραξη του απορρήτου επικοινωνιών», είπε η κ. Δάλλα.

Όπως εξήγησε, συνεργάτης της κας Κωνσταντοπούλου έγραψε δημόσια στο Facebook ότι «τις μεταξύ μας συνομιλίες μεταξύ εμού και του συντονιστή, του κυρίου Καζαμία, αυτές έχουν ηχογραφηθεί και έχουν παραδοθεί στην κυρία Κωνσταντοπούλου».

«Ήρθα πρώτη και με καρατόμησε για να μπει ο Μπιμπίλας»

Όπως είπε η κα Δάλλα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου γνωρίστηκαν πριν από επτά χρόνια, όταν η τελευταία προσέγγισε το κίνημα «Δεν πληρώνω» ενάντια στους πλειστηριασμούς. Το 2023 στις εκλογές του Μαΐου η Όλγα Δάλλα ήρθε πρώτη βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών με 6.168 σταυρούς, ωστόσο στις εκλογές του Ιουνίου, όπως λέει, η Ζωή Κωνσταντοπούλου την έβγαλε από τη λίστα, προκειμένου να τοποθετήσει τον κ. Μπιμπίλα που είχε πάρει μόλις 2.557 σταυρούς σε άλλη εκλογική περιφέρεια των Αθηνών.

«Με καλεί στο γραφείο της και μου λέει “γλυκούλα μου δεν ήξερα ότι ήθελες να κάνεις κοινοβουλευτικό έργο”. Και εγώ τρελάθηκα εκείνη τη στιγμή και της λέω “Ζωή μαζί μιλούσαμε, να μου αναθέσεις τον τομέα των ΑΜΕΑ. Σε παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά που λες”» ανέφερε, προσθέτοντας πως μετά από το περιστατικό αυτό οι μεταξύ τους σχέσεις διακόπηκαν.

«Θα κάνουμε σωματείο όσες γυναίκες έχουμε υποστεί bullying από την κα Κωνσταντοπούλου»

Η κα Δάλλα είπε μεταξύ άλλων πως είναι 20 γυναίκες που ήρθαν πρώτες στις εκλογικές τους περιφέρειες και η Ζωή Κωνσταντοπούλου τις καρατόμησε. Επίσης αναφέρθηκε σε γυναίκες στις οποίες επιτέθηκε, όπως η Βασιλική Πολύζου, την οποία όπως είπε “η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε απατεώνισσα γιατί ζήτησε τα δεδουλευμένα της” και την Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Δεν πατάει ο Καραναστάσης στη Βουλή»

Όπως είπε η κα Δάλλα, ο επίσης βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντής Καραναστάσης δεν εμφανίζεται στη Βουλή, καθώς, όπως έχει πει σε συνέντευξή του, έχει ψυχοσωματικά προβλήματα. «Δεν πάει στη Βουλή καθόλου, καθόλου, καθόλου. Αν δείτε την εικόνα των εδράνων στην Ολομέλεια, είναι πέντε άτομα μονίμως. Ο κύριος Καραναστάσης έχει ψυχοχωματικά, το έχει πει στη συνέντευξή του, και δεν αντέχει εκεί μέσα να είναι», τόνισε.