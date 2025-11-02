«Δεν δέχθηκαν τον σασμό, χάθηκαν ζωές άδικα»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Δεν δέχθηκαν τον σασμό… και είδατε τι έγινε» λέει στο protothema.gr η Μαρία Ρωμανάκη, συγγενής της γυναίκας που έχασε τη ζωή της από ανακοπή τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια. Με τη φωνή της να τρέμει, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που βίωσε το χωριό.

«Πήγαν να κάνουν σασμό, να τα βρουν, να σταματήσει το κακό… αλλά δεν τον δέχθηκαν. Και μετά από λίγες ώρες, άρχισαν οι πυροβολισμοί. Έπεφταν κορμιά», λέει χαρακτηριστικά. Η ίδια επιμένει πως όλα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αν επικρατούσε η λογική. «Το χωριό ήταν έτοιμο να ηρεμήσει. Υπήρχαν άνθρωποι που μπήκαν στη μέση, αλλά δυστυχώς δεν τους άκουσαν. Τώρα, χάθηκαν ζωές άδικα», σημειώνει.

Πηγή: Φρίξος Δρακοντίδης, protothema.gr